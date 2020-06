Coada de TIR-uri intinsa pe 5 kilometri la iesirea din Romania prin Vama Giurgiu-Ruse

Ziare.

"Numarul mare de autocamioane sosite la controlul de frontiera intr-un timp scurt a dus la formarea de cozi, practic in ultimele 24 de ore s-au prezentat la controlul de frontiera 1.269 de camioane fata de aproximativ 800 intr-o zi obisnuita, dar politistii de frontiera lucreaza pe patru artere la iesirea din tara si pe cinci artere la intrarea in tara pentru camioane in vederea fluidizarii circulatiei", a declarat marti, pentru AGERPRES, purtatoarea de cuvant a ITPF Giurgiu, Alina Cocoru.La autoturisme, timpul de asteptare este de 30 de minute la iesirea din tara prin PTF Giurgiu-Ruse, unde controlul se face pe trei artere, si de 20 de minute la intrarea in tara, unde controlul se face pe patru artere.