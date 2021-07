Coloana de TIR-uri la vama Giurgiu. Soferii au de asteptat 90 de minute pentru controlul de frontiera

"In ultimele 24 de ore s-a prezentat pentru a iesi din tara prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, un numar mare de tiruri, respectiv 1.195. Totodata, s-au prezentat la controlul de frontiera la iesirea din tara un numar de 1.380 de autoturisme, 167 de microbuze, 20 de autocare si 6.926 de persoane. Prin PTF Giurgiu au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, 1.204 de camioane, 1.992 de autoturisme, 336 de microbuze, 27 de autocare si 7.036 persoane", a declarat marti, pentru AGERPRES, purtatoarea de cuvant a ITPF Giurgiu, Iuliana Butoi.Potrivit Politiei de Frontiera, camioanele care ies din tara prin PTF Giurgiu au de asteptat 90 de minute la controlul de frontiera si 30 de minute pe sensul de intrare in tara, iar pentru autoturisme timpul de asteptare este de 20 de minute la iesirea din tara si de zece minute la intrarea in tara.