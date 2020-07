Doar muzica ambientala la terasele din Vama Veche, pentru diminuarea riscurilor de transmitere a noului coronavirus

"Decizie unica pe litoralul romanesc! Vama Veche demonstreaza, din nou, ca este cea mai frumoasa comunitate de la malul marii. Pentru a diminua riscul extinderii virusului SARS- CoV-2, incepand din acest week-end, beach-barurile din Vama Veche cu program non-stop vor limita nivelul decibelilor la un registru mediu si vor asigura doar muzica ambientala. Este o decizie unica a agentilor economici care activeaza in zona. A fost o decizie unanima si s-a inteles ca in situatii extreme este nevoie de unitate si responsabilitate!", reiese dintr-un comunicat de presa transmis de Primaria Limanu.Potrivit primarului comunei, Daniel Gheorghe Georgescu, scopul respectivei masuri este de mentinere a Vamii Vechi drept destinatie turistica sigura pentru sezonul estival 2020."Vrem ca Vama Veche sa dea un exemplu. Ideea ne apartine si a venit pe fondul unei capacitati restranse de a gestiona cu forte proprii volumul mare de vizitatori din timpul week-end-ului. Stim ca de vineri seara si pana duminica Vama Veche este o destinatie extrem de tranzitata. Acest fapt a creat tuturor mari dificultati in respectarea recomandarilor legate de distantarea sociala. Locatiile vor fi deschise, insa propunem turistilor un alt mod de a se destinde. (...) Este un exercitiu de responsabilitate civica, de solidaritate. Scopul tuturor este acela de a mentine Vama Veche drept destinatie sigura pentru sezonul estival 2020. Astfel, in serile de vineri si sambata, volumul muzicii va fi coborat, iar muzica va fi specifica unei atmosfere mai boeme", a declarat Georgescu.Conform sursei citate, Primaria Comunei Limanu a demarat si campania de constientizare si informare asupra importantei respectarii regulilor de igiena si de distantare sociala "No more free hugs". Campania se adreseaza atat localnicilor si agentilor economici, cat si turistilor."Cei care iubesc Vama si 2 Mai-ul trebuie sa inteleaga ca suntem cu totii expusi. Sunt oameni care locuiesc aici, tot timpul anului. Este important sa respectam regulile. Inconstienta poate sa fie cea mai mare arma impotriva noastra. Fac apel si catre autoritatile centrale, care au anuntat public ca Vama Veche si 2 Mai se pot transforma in focare, dar nu ne-au oferit niciun suport. Va rugam sa ne sprijiniti si sa formam un grup de lucru care sa gestioneze corect situatia. Nu cred ca este eficient sa impunem decizii de forta majora, inainte de a incerca sa administram corect aceasta criza si fara ca in prealabil sa existe o comunicare cu autoritatile responsabile", a mai spus primarul comunei Limanu