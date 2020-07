Dosar penal pentru un sofer baut si drogat, prins de politisti in Vama Veche

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, in noaptea de miercuri spre joi, politisti din cadrul Biroului de Politie Vama Veche - 2 Mai au identificat un barbat, in varsta de 30 de ani, care a condus un autoturism pe strada Nichita Stanescu din localitatea Vama Veche, sub influenta bauturilor alcoolice si a unor substante psihoactive."Acesta a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicand o valoare pozitiva pentru cannabis. In urma verificarilor, politistii au gasit asupra sa fragmente vegetale de culoare verde-olive cu miros intepator, acestea urmand a fi predate Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, in vederea continuarii cercetarilor", se arata in comunicat.Barbatul a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice, insa a refuzat.In cauza, politistii au intocmit dosar penal.