FOTO VIDEO Sportivul fara o mana a alergat in 13 zile tot traseul intre Jimbolia si Vama Veche. Distanta parcursa de la vestul la estul Romaniei

Sportivul fara o mana a alergat cei peste 1.000 de kilometri in 13 zile, cu o zi mai putin fata de reusita din 2016, cand a parcurs acelasi traseu.In tot acest timp, Levi (38 ani) a fost insotit de un prieten pe bicicleta, Cristian Gheorghe, care a jucat rolul echipei de sustinere. Cei doi au dedicat efortul lor cauzei celor de la Invictus Romania, proiect dedicat recuperarii fizice si psihice prin sport a militarilor raniti in teatre de razboi. Levi s-a antrenat pentru proiectul "Trans Romania" timp de mai multe luni, chiar si in periodada starii de urgenta.Pentru Levi, povestea celor 1.000 de km a inceput in anul 2015 cand a documentat si planificat logistica complicata a acestui ultramaraton fantastic, care strabate Romania de la vest la est, pe ruta Gara Jimbolia - Tmisoara - Arad - Deva - Sebes - Sibiu - Fagaras - Campulung - Targoviste - Bucuresti - Fetesti - Constanta - Mangalia - Vama Veche. La actiunea din 2016 a fost ajutat de Viorel Florin Rimniceanu, din Petrila, iar intreaga aventura a fost finantata exclusiv din banii celor doi.Anul acesta, la 4 ani distanta de la prima reusita, Levi a reluat proiectul alaturi de Cristian Gheorghe din Valcea. De data aceasta, la reusita proiectului s-a alaturat si Decathlon Romania, care a oferit o parte din echipamentele sportive necesare. Pe parcursul alergarii, cei doi sportivi s-au oprit in mai multe orase unde au depus flori la monumente ale eroilor romani."Multumim frumos pentru sprijin militarilor raniti in teatrele de operatiuni. Invictus inseamna pentru mine o familie unde respectul si dragostea fata de eroii noi si cei vechi este la loc de cinste. Unii ne-au asteptat in puterea noptii, altii in soarele arzator ca sa ne ofere de ale gurii si cazare pret de cateva ore. Am ascultat de la ei pe viu grai povestea traita de ei! Da, de eroii adevarati. Adesea mie mi se strangea inima de greutatile cu care s-au intalnit ori cat de cald spun povestea din care au scapat in viata", a spus sportivul la finalul celor 13 zile de alergare.Ultra-maratonistul Levente Polgar, care a ramas fara o mana de la varsta de sase ani, este primul sportiv cu handicap acceptat la "6633 Arctic Ultra", in 2018, cel mai dur ultramaraton din lume. Levi este originar din orasul Aiud, judetul Alba. Desi are un handicap destul de sever considera ca toti participantii au sanse egale, iar psihicul este foarte important si poate face diferenta intre invingatori si invinsi.Levi are la activ doua participari, in 2016 si 2017, la Ultramaratonul Montblanc, in lungime de 170 de kilometri, precum si la alte competitii dure din Romania. Sportivul si-a pierdut mana dreapta intr-un accident de tren la varsta de 6 ani si lucreaza in constructii. S-a apucat de alergat in urma cu circa 10 ani pentru a slabi. La inceput, a practicat culturismul si halterele, dar a decis sa alerge pentru a scapa de kilogramele in plus."Un fotograf m-a intrebat pentru ce alerg. Toata cursa mi-am cautat cuvintele si, la final, am spus ca << alerg pentru cei care nu pot >> . Prin tot ceea ce fac nu vreau sa ma imbogatesc, ci doar sa-i ajut pe cei care au mare nevoie. Eu am avut o copilarie foarte grea din cauza accidentului pe care l-am suferit la varsta de 6 ani", mai spune sportivul din Aiud.