Inca un angajat al terasei din Vama Veche, inchisa dupa un caz de coronavirus, a fost confirmat cu Covid-19

Directoarea DSPJ, Cristina Schipor, a confirmat, duminica, pentru News.ro, ca a aparut un nou caz de Covid-19 in randul angajatilor terasei din Vama Veche care a fost inchisa sambata dupa confirmarea unui caz de coronavirus. Primul caz a fost al unei barmanite de la terasa respectiva, confirmata sambata cu Covid-19.Apoi, reprezentantii Directiei de Sanatate Publica impreuna cu cei ai Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, ai Directiei Sanitar- Veterinara si ai Inspectoratului Teritorial de Munca au facut o actiune de verificare la terasa respectiva, la finalizarea careia autoritatile au decis inchiderea localului pana la finalizarea anchetei epidemiologice.De asemenea, angajatii terasei respective din Vama au intrat in izolare la domiciliu pentru 14 zile asa cum prevede procedura in astfel de cazuri, a mai precizat directoarea DSPJ Constanta.Prefectura Constanta a anuntat duminica, faptul ca de la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului au fost confirmate 367 de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pana in prezent, 19 persoane au decedat din randul celor pozitivate, iar 315 pacienti au fost declarati vindecati (din judetele Constanta, Tulcea si Ialomita). In acest moment, sunt 92 de persoane internate, dintre care 78 din judetul Constanta si 14 din Tulcea si Ialomita.Totodata, in centrele de carantinare din judetul Constanta se afla, in acest moment, 41 de persoane, care ocupa 2% din totalul de 2.311 locuri disponibile. De asemenea, la nivelul judetului sunt 2.249 de persoane in izolare la domiciliu.