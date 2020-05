La Nadlac se asteapta 5 ore pentru trecerea granitei. Toate persoanele sunt verificate epidemiologic

Turnu, judetul Arad (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);

Salonta, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri pe cale rutiera);

Sacuieni, judetul Bihor (cu exceptia circulatiei lucratorilor transfrontalieri);

Valea lui Mihai, judetul Bihor - feroviar si rutier (cu exceptia traficului feroviar de marfa);

Carei, judetul Satu Mare.

Negru Voda, judetul Constanta;

Lipnita, judetul Constanta;

Dobromir, judetul Constanta;

Zimnicea, judetul Teleorman;

Turnu Magurele, judetul Teleorman;

Bechet, judetul Dolj (cu exceptia traficului de marfa).

Sighetu Marmatiei, judetul Maramures;

Isaccea, judetul Tulcea.

Radauti-Prut, judetul Botosani;

Oancea, judetul Galati;

Portile de Fier II, judetul Mehedinti;

Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti (cu exceptia traficului de marfa);

Orsova, judetul Mehedinti;

Moldova Noua, judetul Caras-Severin;

Naidas, judetul Caras-Severin;

Valcani, judetul Timis;

Stamora-Moravita, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa);

Lunga, judetul Timis;

Foeni, judetul Timis;

Jimbolia, judetul Timis - feroviar (cu exceptia traficului de marfa).

Ziare.

com

Aplicatia Politiei de Frontiera "Trafic Online" anunta timp de asteptare de 300 de minute la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac."Timpi de asteptare din cauza anchetei epidemiologice efectuate la intrarea in tara. Pe sensul de iesire din Romania: valori mari de trafic si verificari amanuntite ale autoritatilor de frontiera ungare", precizeaza Politia de Frontiera.Potrivit sursei citate, se intra in tara pe sapte artere si se iese pe cinci artere, aceasta fiind capacitatea maxima a Vamii Nadlac. Cu toate acestea, coloanele depasesc sase kilometri si pe sensul de intrare si pe cel de iesire.Politia de Frontiera Romana continua sa aplice in punctele de trecere a frontierei, alaturi de celelalte autoritati cu atributii in domeniu, masurile de prevenire si control a raspandirii virusului SarsCov-2.Astfel, situatia participantilor la trafic va fi in continuare atent monitorizata inca de la intrarea in tara, iar in punctele de trecere a frontierei (rutiere, maritime si aeroportuare) se vor face verificari pentru toate persoanele care se prezinta la intrarea in tara si sosesc dintr-o calatorie internationala, conform listei actualizate de Institutul de National de Sanatate Publica."In aceasta perioada, formalitatile de frontiera urmeaza aceeasi procedura in sensul ca, pe langa controlul specific la intrarea in tara, persoanele sunt preluate de catre reprezentantii Directiei de Sanatate Publica pentru completarea declaratiei pe proprie raspundere si efectuarea triajului epidemiologic in vederea stabilirii masurilor obligatorii de izolare la locuinta sau carantina institutionalizata", a transmis Politia de Frontiera.In continuare, se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetatenilor straini si apatrizilor, cu cateva exceptii prevazute de decizia Comitetului National pentru Situatii de Urgenta.De asemenea, ramane suspendata temporar, total sau partial, activitatea prin urmatoarele puncte de trecere a frontierei de stat: