MAE: Doi romani confirmati cu COVID-19 la intrarea in Grecia. La Kulata - Promachonas cozile de masini depasesc sase kilometri

Potrivit unui comunicat de presa al MAE , cele doua persoane, a caror stare de sanatate este buna, au fost plasate in carantina in unitati hoteliere special desemnate si sunt asistate medical."Reprezentantii misiunii diplomatice a Romaniei la Atena sunt in dialog cu cei doi cetateni si sunt pregatiti sa acorde asistenta consulara, conform competentelor", se arata in comunicat.MAE precizeaza ca protocoalele epidemiologice, inclusiv efectuarea carantinei sau eventuale decizii de retestare a cetatenilor confirmati ca fiind infectati, sunt luate de catre autoritatile elene, conform legislatiei in vigoare.Pe de alta parte, mai informeaza MAE, in punctul de trecere a frontierei Kulata - Promachonas, potrivit informatiilor comunicate de reprezentantul Ambasadei Romaniei la Sofia aflat la fata locului, coloana de autovehicule aflata in asteptare pentru accesul in punctul de frontiera se intinde, la acest moment, pe o lungime de 5-6 km, timpul de asteptare fiind de aproximativ patru ore."In contextul blocajului inregistrat in cursul diminetii si ca urmare a demersurilor intreprinse de Ambasada Romaniei la Atena si de Consulatul General al Romaniei la Salonic, autoritatile elene au suplimentat resursele alocate, in prezent accesul pentru autoturisme facandu-se pe 3 benzi, iar testarea in 2 puncte simultan", se arata in comunicat.Ministerul Afacerilor Externe anunta ca va continua sa urmareasca evolutiile cu privire la tranzitul cetatenilor romani prin punctul de frontiera de la Kulata - Promachonas si va ramane in dialog cu autoritatile elene pentru identificarea de solutii necesare reducerii timpului de asteptare si prevenirii unor noi aglomeratii in perioada urmatoare.Conform MAE, autoritatile elene competente pot modifica fara preaviz conditiile de intrare pe teritoriul national, in functie de numarul de noi cazuri de COVID-19 ce vor fi inregistrate pe parcurs.MAE subliniaza recomandarea constanta adresata cetatenilor romani de a se informa temeinic anterior deplasarii in strainatate, de a manifesta responsabilitate si de a tine cont de toate riscurile generate de pandemia de COVID-19 in momentul luarii deciziei in afara tarii.