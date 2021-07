Marea Britanie ar putea elimina carantina la sosirea in tara pentru cei vaccinati impotriva COVID-19

Anuntul a fost facut de ministrul transporturilor Grant Shapps, precizarea venindla doar o zi dupa ce guvernul de la Londra a decis ca britanicii complet imunizati sa nu mai intre in izolare la intoarcerea acasa."Vrem sa putem sa ne deschidem catre oameni. Lucram la asta", a comentat oficialul britanic pentru Sky News, adaugand ca detalii vor fi prezentate in urmatoarele saptamani.Joi, el a anuntat ca rezidentii britanici complet vaccinati care sosesc in Anglia din diverse state cu risc epidemiologic scazut nu mai trebuie sa intre in carantina la sosirea in tara.