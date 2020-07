Motivul pentru care Grecia inchide cinci dintre cele sase vami cu Bulgaria. Codul QR care trebuie prezentat de turisti la granita

"Accesul rutier pe teritoriul acestei tari este permis in perioada 1-15 iulie numai prin punctul de trecere al frontierei bulgaro-elene de la Kulata-Promachonas, ca urmare a introducerii obligativitatii completarii formularului electronic (Passenger Locator Form), prin intermediul caruia sa poata fi asigurata evidenta celor care se deplaseaza in aceasta tara", se arata in comunicatul MAE.Ministerul Turismului din Republica Elena a anuntat inchiderea a cinci dintre cele sase sensuri de intrare in tara dinspre Grecia incepand de miercuri, 1 iulie. Masura a fost dispusa in vederea dotarii celor cinci puncte vamale cu cititoare de coduri QR.Potrivit masurilor anuntate deja in urma cu cate zile de oficialii greci, fiecare turist care intentioneaza sa calatoreasca spre Republica Elena trebuie sa completeze un formular electronic cu 48 de ore inainte de a intra in tara.Respectivul document contine informatii detaliate despre turisti . Dupa completarea formularului, calatorii primesc un cod QR care le va fi scanat la granita. Incepand de miercuri, 1 iulie, in documentul electronic nu mai exista decat optiunea de a intra in Grecia prin Кulata - Promahonas, singurul punct vamal dotat in acest moment cu cititoare de coduri.Pe de alta parte, mai multi romani care au calatorit spre Grecia miercuri, 1 iulie, spun ca au putut intra in tara prin oricare punct vamal, doar prezentand formularul completat online, fara sa li se solicite respectivul cod QR.Restrictia dispusa miercuri, 1 iulie, de guvernul elen isi va produce in totalitate efectele (imposibilitatea de intra in tara prin celelalte cinci vami) dupa trecerea celor 48 de ore de la modificarea formularului online (cu pastrarea posibilitatii de a bifa doar punctul vamal Кulata - Promahonas)."In ceea ce priveste accesul pe teritoriul elen, vor fi efectuate teste aleatorii pentru depistarea infectarii cu SARS-CoV-2. Persoana testata trebuie sa astepte rezultatul timp de 24 de ore, in conditii de autoizolare, la adresa pe care a declarat-o in formularul electronic", mai arata MAE in comunicatul de presa.Raman obligatorii masurile generale de preventie: purtarea mastii, dezinfectarea mainilor si de distantare sociala.De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe mentioneaza ca autoritatile elene competente pot modifica fara niciun preaviz conditiile de intrare pe teritoriul national, in functie de numarul de noi cazuri de COVID-19 ce vor fi inregistrate pe parcurs.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena +306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic +306946049076.MAE recomanda consultarea paginilor de internet atena.mae.ro, salonic.mae.ro, ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.