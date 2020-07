Numarul total al cazurilor de COVID-19 descoperite la granita Greciei. Raportul prezentat dupa 31.169 de teste efectuate

Stelios Petsas, purtatorul de cuvant al Guvernului Greciei, spune ca autoritatile responsabile reusesc sa controleze raspandirea noului coronavirus pe teritoriul statului elen. In cursul zilei de miercuri, 8 iulie, Grecia a inregistrat 33 de cazuri noi, cu 10 in plus fata de ziua precedenta."Ne-am deschis granitele catre vizitatori cu gandul la sanatatea publica si protejarea vietii umane. Cand am luat aceasta masura, stiam ca vom importa cazuri de COVID-19. Cu acest gand in minte, am pus la punct un sistem de pionierat in materie de depistarea si controlarea cazurilor de imbolnavire", a declarat Stelios Petsas, citat de skai.gr Petsas a mai spus ca, pana acum, "totul decurge bine". "Din cele 31.169 de teste facute la punctele de intrare in tara in perioada 1-6 iulie 2020, au fost identificati 100 de cazuri pozitive, ceea ce reprezinta 0.3%", a precizat oficialul grec.Grecia a inchis granitele tarii pentru turistii din Serbia incepand de duminica, 5 iulie, din cauza inmultirii cazurilor de COVID. Presa elena scrie ca, cel mai probabil, majoritatea cazurilor de COVID depistate la granita provin din randul turistilor greci.Oficialul guvernamental a mai declarat ca adevaratul pericol este, in continuare, in interiorul granitelor tarii, din cauza grecilor care manifesta o relaxare ingrijoratoare.Pe de alta parte, Petsas a spus ca "monitorizam datele epidemiologice la nivel international si suntem gata sa ne adaptam deciziile in consecinta. Ar putea insemna interzicerea temporara a accesului vizitatorilor din zonele grav afectate, cum a fost cazul, din pacate, cu Serbia".