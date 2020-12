Primele 10.000 de doze de vaccin impotriva COVID intra vineri in tara, prin Vama Nadlac 2. Vaccinarea incepe pe 27 decembrie

"Cu ocazia Zilelor europene ale vaccinarii in Romania, in perioada 25-27 decembrie, vor fi organizate, in Bucuresti si in toate regiunile tarii, o serie de activitati menite sa marcheze debutul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Actiunile vor incepe vineri, 25 decembrie, odata cu intrarea in tara, prin Vama Nadlac 2 (judetul Arad) a primelor 10.000 de doze de vaccinuri impotriva COVID-19. Ora aproximativa de intrare in tara a primelor doze de vaccinuri este 12.00.Sambata, 26 decembrie, vaccinurile vor ajunge la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", desemnat Centru national de stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19. Ora aproximativa de sosire a vaccinurilor la Institutul Cantacuzino este 07.00. Jurnalistii interesati sa participe la eveniment vor fi asteptati la sediul Institutului (str. Bogdan Petriceicu Hasdeu nr. 10, sector 5), in intervalul orar 06.30 - 07.00.Vaccinarea incepe in data de 27 decembrie in toate cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19.Evenimentul de vaccinare de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" va incepe duminica, 27 decembrie, la ora 09.00.In aceeasi zi, actiuni similare vor fi organizate si in celelalte noua spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19, dupa ora 10.00 (ora precisa a evenimentelor organizate in aceste noua spitale poate fi aflata de la responsabilii de activitate indicati):- Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Brasov;- Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", Bucuresti;- Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Dr. Victor Babes" din Bucuresti, inclusiv sectia externa modulara Pipera;- Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Cluj-Napoca;- Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Constanta;- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Craiova;- Spitalul Clinic de Boli Infectioase din Iasi;- Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" din Baia Mare;- Spitalul Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava;- Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" din Timisoara, inclusiv sectia exterioara a acestui spital - sectia clinica de recuperare cardiovasculara din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara", arata comunicatul de presa al GCS.