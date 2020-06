Terasa din Vama Veche inchisa, dupa ce o angajata de la bar a fost confirmata cu Covid-19

Ziare.

com

Potrivit autoritatilor, o angajata de la barul unei terase din Vama Veche a fost confirmata cu Covid-19. La fata locului au mers politistii care au pus in vedere reprezentantilor terasei sa inchida temporar unitatea.De asemenea, Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta va declansa o ancheta epidemiologica in acest caz.Prefectura Constanta a transmis sambata, printr-un comunicat de presa, ca de la debutul pandemiei cu noul coronavirus , la nivelul judetului au fost confirmate 352 de persoane infectate cu SARS-CoV-2. Pana in prezent, 19 persoane au decedat, iar 313 pacienti au fost declarati vindecati (din judetele Constanta, Tulcea si Ialomita).In prezent, mai sunt 79 de persoane internate, dintre care 65 din judetul Constanta si 14 din Tulcea si Ialomita.Totodata, in centrele de carantinare din judetul Constanta se afla, in acest moment, 41 de persoane, care ocupa 2% din totalul de 2.311 locuri disponibile. La nivelul judetului Constanta sunt 2.297 de persoane in izolare la domiciliu.