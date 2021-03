Speriati de pandemie, basarabenii parasesc Republica Moldova cu teste Covid falsificate

Autoritatile vamale din aceasta tara au raportat, doar in ziua de 25 martie, identificarea unui numar de 32 de persoane care s-au prezentat la punctele de trecere a frontierei cu un test PCR Covid 19 falsificat.La punctul de trecere a frontierei din localitatea Palanca s-au prezentat 16 cetateni care mergeau in Federatia Rusa si care nu au putut da informatii clare in privinta testelor PCR prezentate.Si la vama Leuseni au fost identificati 9 cetateni cu teste ce prezentau urme de falsificare.Asupra tuturor celor ce incearca sa prezinte autoritatilor vamale un test Covid falsificat, se dispune masura inceperii urmaririi penale.