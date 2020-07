Vama Kulata-Promachonas, supra-aglomerata. "Vamesii asteapta noile masuri care vor fi anuntate de catre autoritati"

Sedinta extraordinara a guvernului elen s-a incheiat putin dupa ora 15.00. Autoritatile s-au aratat ingrijorate de ultimele cifre referitoare la cazurile de COVID-19, dar au decis ca nu se impun deocamdata masuri restrictive suplimentare, relateaza skai.gr Turistii romani aflati la coada la Kulata-Promachonas spun ca vamesii au inceput din nou sa permita accesul masinilor in Grecia."Am ajuns acum 30 minute la Kulata, in coada de masini care este oprita cu 3 kilometri inainte de granita. Intre timp, a venit un domn politist si ne-a spus ca vama este inchisa deoarece vamesii greci asteapta noile masuri care vor fi anuntate de catre autoritati ", a scris un roman miercuri, 30 iulie, in jurul orei 13.30, pe grupul de Facebook Forum Grecia In acest timp, presa elena anunta ca prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a convocat o sedinta extraordinara in jurul orei 13.00, la care participa ministri si responsabili cu gestionarea pandemiei de COVID-19.Potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului Greciei, intrebat daca autoritatile iau un calcul extinderea masurilor de carantina sau inchiderea unor zone ale tarii , "luam in calcul orice varianta pentru a stapani raspandirea bolii".Autoritatile elene se arata ingrijorate de inmultirea cazurilor noi in orasele Atena si Salonic si pun evolutia negativa pe seama faptului ca localnicii nu se protejeaza, in conditiile tot mai deselor adunari publice cu numar ridicat de participanti.Grecia a inregistrat miercuri, 29 iulie, 57 de cazuri noi de COVID-19. Nici o persoana nu a decedat in intervalul celor 24 de ore aferente raportarii.