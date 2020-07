Vama Veche: Amenda de 2.000 de lei pentru o firma care a organizat petreceri cu peste 50 de persoane

Reprezentantii Politiei Judetene Constanta au anuntat, luni, ca in urma aparitiei in spatiul public a unor imagini din statiunea Vama Veche, politistii prezenti la fata locului au luat masura sanctiunii contraventionale a administratorului societatii comerciale pentru orgnizarea de evenimente cu participarea a mai mult de 50 de persoane, in valoare de 2.000 de lei."Persoanele prezente au fost atentionate si sanctionate verbal, iar in scurt timp, multimea s-a dispersat, neexistand incidente sau evenimente nedorite", a transmis IPJ Constanta.In imaginile postate pe o retea de socializare se observa cum zeci de tineri danseaza, fara a pastra distantarea sociala, iar la un moment dat o masina de politie isi face aparitia in multime.