Altex si UniCredit contribuie la modernizarea sectiilor de terapie intensiva din spitale

UniCredit Bank S.A. doneaza 70.000 de euro pentru ca aparatura de ultima generatie sa ajunga catre spitalele unde exista o necesitate acuta pentru astfel de dotari.Campania #impreuna, lansata de Altex Romania si Fundatia Altex in luna aprilie, este sustinuta de Ministerul Sanatatii, iar echipamentele ce urmeaza a fi achizitionate au fost analizate, selectate si validate de catre medici si specialisti, o parte din ei fiind membrii ai Comisiei de management clinic si epidemiologic al COVID-19, din Ministerul Sanatatii.Instalarea aparaturii se va face in linie cu recomandarile Ministerului Sanatatii, iar, in plus, Altex Romania, cu sprijinul partenerilor implicati in campanie, se angajeaza sa aduca specialisti din China care sa instruiasca personalul medical din Romania cum sa foloseasca ventilatoarele de generatie moderna, fara compresor."Aceasta perioada ne-a aratat, poate mai mult decat oricand, cat de important este sa ne unim fortele pentru a face o schimbare. Ne bucuram ca UniCredit a decis sa se alature acestui proiect cu o miza importanta pentru sistemul medical romanesc. Impreuna putem contribui la accesarea celor mai noi tehnologii pentru spitalele din intreaga tara", a declarat"Ne alaturam cu bucurie campaniei prin care Altex, un partener strategic al UniCredit in Romania, si-a asumat sa doteze sectiile de terapie intensiva cu tehnologie medicala de ultima generatie. Aceasta initiativa vine sa completeze actiunile pentru sustinerea comunitatii pe care si noi, la nivel de organizatie, le-am intreprins in ultimele luni", a declaratCei care vor sa se implice si sa doneze pot intra pe site-ul altex.ro, in sectiunea Donam #impreuna . Valoarea unei donatii porneste de la 10 lei. Sumele stranse se actualizeaza zilnic si se pot verifica pe site.Pentru dotarea a 30 de paturi cu aparatura performanta de terapie intensiva este nevoie de 952.000 de euro. Cu aceasta suma vor fi achizitionate:* 30 de ventiloare VG70 (livrare estimata la finalul lunii August, inceputul lunii Septembrie)- 714.000 euro, inclusiv TVA* 30 de monitoare COMEN C90 (livrare estimata la finalul lunii Aprilie)- 238.000 euro, inclusiv TVACampania #impreuna este initiata de Altex Romania si Fundatia Altex, sustinuta de Ministerul Sanatatii, cu participarea clientilor si partenerilor Altex, care inteleg ca va fi bine doar #impreuna si doar prin #solidaritate.Pana in acest moment, Altex a donat aparatura si echipamente in valoare de 162.000 euro, suma acoperita din fonduri proprii*:* 7 monitoare COMEN C90 pentru sectiile de Terapie Intensiva - 60.000 de euro* 17.000 masti FFP2 - 52.817 euro* 100 de laptopuri pentru centrul operational din cadrul IGPR care coordoneaza activitatea din teren - 25.000 euro* 130 de smartphone-uri performante adaptate tehnic pentru centrul operational din cadrul IGPR care coordoneaza activitatea din teren - 21.500 euro* 26 de scaune de birou pentru centrul operational din cadrul IGPR care coordoneaza activitatea din teren - 2.707 euro*potrivit raportarii AltexAltex Romania este lider pe piata de retail din Romania, cu 125 magazine deschise in tara. In peste 28 de ani de provocari, Altex a trecut de la un business local de import de televizoare la liderul pietei de produse electronice, electrocasnice, IT&C si multimedia din Romania.Inca de la infiintare, compania Altex si-a propus sa ofere produse de calitate adecvate nevoilor consumatorilor si solutii de finantare accesibile.Altex ofera clientilor o gama variata de electrocasnice mici, electrocasnice mari, produse cosmetice, parfumuri, obiecte de voiaj, trolere, produse pentru bebelusi, articole pentru copii, biciclete electrice, masini second-hand, laptopuri, televizoare, telefoane, produse software, aspiratoare, fiare de calcat, aparate de aer conditionat, jocuri pentru PC si diverse console (cum ar fi PS sau Xbox), calculatoare pentru gaming si multe alte produse.Serviciul de 2X diferenta versus alte magazine online sau offline asigura clientilor cel mai mic pret din Romania.Pentru a-si ajuta clientii sa aiba acces la finantare, Altex a infiintat Credex, o companie de credite de consum, care ofera solutii optime de finantare la dobanzi scazute, pentru achizitia articolelor de pe website si din reteaua nationala de magazine.UniCredit Bank este parte a UniCredit, banca comerciala paneuropeana simpla si de succes, cu un sistem integrat de servicii de banking Corporate si de Investitii, oferind bazei sale de clienti o retea unica vest, central- si est-europeana.Grupul este prezent in Romania prin: UniCredit Bank, UniCredit Consumer Financing, UniCredit Leasing Corporation, UniCredit Insurance Broker, UniCredit Leasing Fleet Management si UniCredit Services.