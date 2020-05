Bosch se implica activ in lupta impotriva COVID-19 in Romania

Ziare.

Sistemul de testare FluoroCycler XT permite efectuarea a 2.300 de teste intr-un interval de 24 de ore si procesarea unui numar de pana la 96 de probe in mai putin de o ora.De asemenea, Bosch a donat in luna aprilie, catre Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes Timisoara, un pat pentru terapie intensiva si urmeaza sa distribuie catre spitalele din prima linie din localitatile Cluj si Blaj alte trei ventilatoare mecanice si dispozitive medicale de protectie de prima necesitate.Mai mult decat atat, alaturi de importanti jucatori din industria auto, compania a contribuit financiar la punerea in functiune a 50 de ventilatoare mecanice avariate., a declaratTotodata, BSH Electrocasnice, divizia de echipamente si aparatura electrocasnica a Bosch, a donat catre Spitalul Colentina, Spitalul de Urgenta Floreasca Bucuresti si Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste, inca de la inceputul lunii aprilie, masini de spalat cu uscator incorporat si aspiratoare profesionale cu functie de spalare.Mai mult, departamentul Automotive Aftermarket (AA) s-a alaturat initiativei "Mobilitate pentru eroi", lansata de reteaua Bosch Car Service.Campania are drept obiectiv asigurarea reparatiilor pentru vehiculele utilizate de catre personalul institutiilor aflate in prima linie: medici, asistenti, echipaje ISU, politisti, jandarmi, pompieri sau militari.Voluntarii Bosch au donat si continua sa doneze individual sume de bani, laptopuri si tablete, asigurand astfel necesarul de alimente si accesul la educatie pentru familiile din medii defavorizate.Totodata, acestia au dezvoltat si demarat campanii de strangere de fonduri dedicate achizitionarii de echipamente de protectie pentru spitalele din Romania.Bosch continua actiunile de resposabilitate sociala in cadrul companiei, implicandu-se, in fiecare an, in noi programe si activitati cu impact social puternic la nivelul comunitatilor locale. Compania deruleaza zeci de activitati de voluntariat si sustine numeroase cauze sociale.In anul 2019, sub umbrela Bosch si in colaborare cu diferite organizatii caritabile precum Habitat for Humanity Romania, MagiCAMP, SOS Satele Copiilor, Concordia, Act for Tommorow, Beard Brothers, TerraMont Carpati si multe alte asociatii selectate in baza pilonilor de responsabilitate sociala sustinuti de companie, Bosch a derulat proiecte sociale menite sa sprijine copiii, tinerii si varstnici din familii si medii defavorizate, educatia si mediul inconjurator.culturii organizationale, iar acest crez se reflecta in activitatile si actiunile noastre.", a adaugat Mihai Boldijar, directorul Bosch Romania.Prin campania de responsabilitate sociala "Doneaza un zambet", lansata in urma cu cinci ani, compania incurajeaza angajatii sa se implice in proiecte sociale.Prin intermediul unor actiuni de voluntariat, donatii sau strangeri de fonduri, ambasadorii Bosch aduc o contributie pozitiva la comunitatile din care fac parte.Responsabilitatea sociala este epicentrul culturii organizationale a Grupului Bosch. In Romania, prin intermediul actiunilor sale, compania isi propune sa ofere familiilor fara posibilitati financiare sansa de a beneficia de un trai decent.Alaturi de partenerii sai din mediul nonguvernamental, Bosch sprijina comunitatile si contribuie la asigurarea serviciilor de sanatate pentru persoane cu diferite afectiuni cronice.De asemenea, prin campanii de strangere de fonduri, donatii si organizarea de targuri de caritate destinate spijinirii mediului ONG din tara, Bosch ajuta la materializarea visurilor a sute de copii aflati in grija unor organizatii precum Complexul de Servicii Sociale Giurgiu, Organizatia Umanitara Concordia sau SOS Satele Copiilor.Fondurile stranse sunt dedicate finantarii de proiecte derulate in beneficiul persoanelor fara adapost, sanatatii, orfanilor, familiilor si varstnicilor aflati in suferinta.Si in anul 2019, voluntarii Bosch din Bucuresti au revenit la Giurgiu, unde, alaturi de Asociatia Advice, desfasuram de mai multi ani proiecte de renovare a centrelor sociale, acestea fiind dotate cu mobilier si electrocasnice, oferindu-le copiilor un spatiu practic si modern, asigurand toate dotarile necesare desfasurarii activitatilor zilnice.Bosch colaboreaza cu diferite organizatii caritabile pentru a sprijini familiile dezavantajate. Pentru al treilea an consecutiv, Bosch s-a implicat in cel mai amplu proiect de constructie accelarata din Europa, Big Build, organizat de Asociatia Habitat for Humanity Romania. In doar cinci zile, 53 de volutari din toate cele cinci entitati Bosch din Romania au construit una din cele zece case pentru zece familii aflate in situatii delicate. -, a declaratBosch promoveaza perfomanta prin inovatie. In acest context, alaturi de voluntarii EfdeN din cadrul Universitatii Tehnice de Constructii si Universitatii de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", departamentul Bosch Termotehnica a contribuit la dezvoltarea unui campus universitar modern si sustenabil prin contructia unui REfresh Point in curtea Facultatii de Inginerie a Instalatiilor. Toate incasarile generate sunt donate in contul unor burse pentru sustinerea studentilor cu rezultate deosebite la invatatura.Eforturile sustinute sunt, pentru noi, expresia responsabilitatii sociale. Compania a continuat, si in 2019, proiectele alaturi de Organizatia Umanitara Concordia, iar voluntarii Bosch au oferit o mana de ajutor in infrumusetarea centrelor sociale Casa Elisabeth si Casa Cristina.Bosch ramane implicata si ancorata si in conservarea si transmiterea traditiilor romanesti catre generatiile viitoare. Doua exemple menite sa intareasca angajamentul companiei in aceasta directie sunt proiectul de prezervare si restaurare treptata a patrimoniului caii ferate inguste care leaga localitatile Agnita si Sibiu si initiativele de conservarea si restaurare a patrimoniul arhitectural al bisericilor fortificate din Transilvania.Proiectele au fost desfasurate de voluntarii Bosch in colaborare cu Asociatia Prietenii Mocanitei, respectiv Asociatia Churchfortress e.V., lucrarile de restaurare fiind realizate cu ajutorul sculelor electrice donate de catre companie.Grupul Bosch acorda o atentie deosebita sferei educationale si crede cu tarie in puterea de transformare a educatiei, promovand filosofia lifelong learning atat in interiorul companiei, cat si in afara acesteia.In acest context, compania continua sa ofere sprijin financiar si mentorat universitatilor si tinerilor talentati, pasionati de domeniul stiintelor tehnolgice.In vederea extinderii si consolidarii colaborarii cu mediul academic din regiune, Fabrica Bosch din Blaj a proiectat si donat Universitatii UMFST din Targu Mures un laborator care sa asigure studentilor cadrul adecvat pentru acumularea unui bagaj consistent de cunostinte in domeniul masuratorilor si statisticii, inaugurand si un prim laborator amplasat in incinta Externsiei Alba Iulia a Universitatii Tehnice Cluj-Napoca.Aceasta din urma a fost dotat cu un sistem de automatizare Computer Numerical Control, dar si alte echipamente tehnice specifice ale caror valoare se ridica la 40.000 de euro.Bosch deschide calea catre o cariera solida in industria auto pentru elevii din Cluj si Blaj. Programul Scoala Duala Bosch ofera deschidere catre o calificare in specializari tehnice.Peste 200 de elevi interesati sa descoperere tainele electronicii, electromecanicii, electricii sau mecanicii, dar si cei curiosi de o meserie precum cea de sculer matriter, mecanic in industrie si utilaje de prelucrari mecanice, electrician constructor si instalatii in industrie s-au inrolat, in 2019, in programele de invatamant dual derulate de Fabricile Bosch din Cluj si Blaj in parteneriat cu liceele de profil din regiune.In sfera activitatilor de mentorat, Bosch Service Solutions Timisoara s-a implicat,in ultimii trei ani, intr-un proiect care sprijina dezvoltarea elevilor de liceu olimpici, denumit Youth Elite, initiat de Universitatea de Vest din Timisoara.Programul isi propune sa ofere consiliere, indrumare in cariera si sa faciliteze diferite activitati cu impact social. Totodata, Bosch a sustinut sapte studenti de la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor prin oferirea de burse de studii cu o valoare totala de peste 7.000 de euro.Mai mult, prin oferirea de scule electrice Bosch si activitati de mentorat, Bosch Romania sprijina initiativa Level-Up - primul accelerator pentru mesterii antreprenori din Europa, lansata de Nod Makersparce.Bosch contribuie la protejarea mediului inconjurator si militeaza pentru eficienta energetica prin productie durabila si conservarea resurselor, dar si prin actiuni sustenabile, care reduc amprenta de carbon si genereaza un impact pozitiv la nivelul comunitatilor locale.In 2019, responsabilitatea fata de mediul inconjurator si-a gasit ecoul in campanii de impadurire, actiuni de ecologizare, reciclare si reimpadurire organizate in mai multe locatii Bosch din tara.Campaniile de plantare derulate in parteneriat cu Asociatii precum Beard Brothers, Act for Tommorow sau TerraMont Carpati au adus impreuna peste 300 de voluntari Bosch din toate locatiile prezente in Romania. Peste 21.000 de copaci au fost plantati in zonele Valea Draganului, Poiana Horea din muntii Apuseni, dar si in apropierea Bucurestiului.Aditional implicarii echipelor de voluntari Bosch, compania a sustinut activitatile si prin donarea de materiale necesare.Tot in 2019, Bosch Service Solutions Timisoara a participat la un eveniment ecologic inedit: "Make it! Race it! Recycle it!. Cursa de barci din materiale reciclate s-a desfasurat pe malul Begai, cu scopul de a atrage atentia asupra posibilitatilor de reutilizare a deseurilor, competitorii fiind reprezentati ai companiilor locale.Bosch inspira prin actiuni inovative. Peste 400 de angajati au ales sa isi doneze teambuilding-ul in folosul comunitatii. La initiativa angajatilor Centrului de Inginerie Bosch din Cluj, 200 de voluntari Bosch au petrecut peste 3.300 de ore de lucru in renovarea, mobilarea si utilarea a doua scoli din localitatea Romos, judetul Hunedoara.Actiunea a fost derulata alaturi de Asociatia Act for Tommorow. Alte exemple in acest sens sunt activitatile de renovare a unor sali de clasa din localitatile Valea Mare, judetul Bistrita Nasaud si Rimetea, judetul Alba.La nivel global, Bosch promoveaza o traditie indelungata de sustenabilitate si spirit civic, in acord cu viziunea fondatorului companiei, Robert Bosch.Valorile companiei reflecta modul in care aceasta isi desfasoara activitatea: etica profesionala in relatia cu partenerii de afaceri, investitorii, angajatii si societatea.Bosch apreciaza si incurajeaza diversitatea si o considera esentiala pentru succesul companiei, concentrandu-si actiunile pe rezultate si creand, totodata, o baza solida pentru initiativele sale sociale, avand in vedere aportul pe care actiunile companiei il aduce atat societatii, cat si mediului inconjurator.Grupul Bosch este prezent pe piata din Romania de 25 de ani si numara peste 8.000 de angajati in cinci entitati. In anul 2018, Bosch a inregistrat un volum de vanzari de 452 milioane de euro pe piata din Romania.Vanzarile totale nete, incluzand vanzarile companiilor neconsolidate si livrarile interne catre companiile afiliate, au atins 1,2 miliarde de euro.Pe langa centrul de cercetare - dezvoltare din Cluj si unitatile sale de productie pentru Solutii de mobilitate din Cluj si din Blaj, Bosch mai opereaza si o unitate de productie de tehnologie industriala, localizata de asemenea in Blaj, precum si un centru de servicii de externalizare a proceselor de afaceri (BPO) in Timisoara.In Bucuresti, Bosch opereaza un birou de vanzari pentru produsele sectoarelor Solutii de mobilitate, Bunuri de larg consum si Tehnologie pentru constructii si energie. In plus, o filiala a BSH Hausgerate GmbH, activa pe piata electrocasnicelor, are sediul, de asemenea, in capitala tarii.Mai multe informatii pe www.bosch.ro Grupul Bosch este un lider global in furnizarea de tehnologii si servicii. Acesta are aproximativ 410.000 de angajati in intreaga lume (status la 31 decembrie 2018). Conform cifrelor preliminare, compania a generat vanzari de peste 78,5 miliarde de euro in 2018.Operatiunile sale sunt structurate in patru sectoare de activitate: Solutii de mobilitate, Tehnologie industriala, Bunuri de larg consum si Tehnologie pentru constructii si energie.Lider in IoT, Bosch ofera solutii inovatoare pentru case inteligente, orase inteligente, mobilitate conectata si industrie conectata. Compania isi foloseste expertiza in tehnologia de senzori, software si servicii, precum si propriul cloud IoT, pentru a oferi clientilor solutii conectate integrate dintr-o singura sursa.Obiectivul strategic al Grupului Bosch este de a furniza inovatii pentru o viata conectata.Bosch sporeste calitatea vietii la nivel mondial prin produse si servicii inovatoare si care starnesc entuziasm. Pe scurt, Bosch creeaza "Tehnica pentru o viata." Grupul Bosch cuprinde Robert Bosch GmbH si cele aproape 460 de filiale si companii regionale din aproximativ 60 de tari.Prin includerea partenerilor comerciali si de service, reteaua globala de productie si vanzari Bosch acopera aproape toate tarile din lume. Baza pentru viitoarea crestere a companiei este puterea sa inovatoare.Compania Bosch are aproape 68.700 de angajati in cercetare si dezvoltare, in cele aproximativ 130 locatii din lume.Pentru mai multe informatii, accesati paginile de internet www.bosch.com