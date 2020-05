CEC Bank a sponsorizat cu 200.000 de euro spitalele din linia intai in lupta impotriva COVID-19

Ziare.

, declaraAu fost sponsorizate noua spitale - din Bucuresti si din orase medii si mici din opt judete unde se inregistreaza un numar mai ridicat de imbolnaviri decat media la nivelul tarii:Sumele vor fi folosite pentru achizitia de echipamente si materiale sanitare necesare personalului din spitale pentru a limita raspandirea noului coronavirus.Alte masuri luate de CEC Bank in contextul pandemiei de COVID-19:Toti clientii CEC Bank pot beneficia de aplicatia de Mobile Banking gratuit, timp de 6 luni.Oferte speciale pentru salariatii din spitale la creditele de consum (detalii) si la creditele pentru locuinte (detalii). Facilitati pentru plata pensiilor : Trimiterea, in mod gratuit, a cardurilor de debit la domiciliul clientilor care isi incasau pensiile la ghiseu si incasarea pensiilor in numerar, la domiciliu, fara taxe suplimentare (detalii).CEC Bank este institutia financiara cu cea mai lunga traditie. Fondata in 1864, CEC Bank are in prezent peste 2 milioane de clienti, cea mai extinsa retea nationala, cu peste 1.000 de sucursale si unitati teritoriale si active de 29,3 miliarde lei, la sfarsitul anului 2018.CEC Bank este o banca universala de top pe piata romaneasca, care ofera o gama completa de produse si servicii persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor mari, prin multiple canale de distributie: unitati bancare, retele de ATM, internet banking (CEConline), mobile banking si phone-banking (Tele CEC).Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, este unicul actionar al CEC Bank, iar in luna noiembrie 2019, in urma acordului Comisiei Europene, capitalul bancii a fost majorat cu 940 milioane lei.Mai multe detalii despre produsele si serviciile oferite de CEC Bank pot fi obtinute in orice unitate a Bancii, apeland gratuit Serviciul suport clienti la numarul de telefon 0.800.800.848 sau accesand site-ul www.cec.ro.