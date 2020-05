Echipamentele achizitionate in urma campaniei LaPrimulBebe #PrimaLinie au ajuns in spitale

Ziare.

Echipa "LaPrimulBebe" a ales sa se alature celor de la "Daruieste Viata" pentru o comanda mai mare de materiale, mizand pe experienta lor in comenzile rapide si certe.Astfel, contributia "LaPrimulBebe" se alatura comenzii totale de echipament de specialitate "Daruieste Viata", care a umplut un avion si a ajuns in 144 de spitale din 40 de judete.Totodata, echipa coordonata de Atena Boca a comandat si a facut deja plata aparaturii destinate Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intesiva, o parte din ea ajungand deja.Odata cu declansarea starii de urgenta, echipa "LaPrimulBebe" lansa in cadrul comunitatii sale online o campanie umanitara cu scopul de a sprijini pe cei aflati in #PrimaLinie in lupta impotriva noului virus.In numai 5 zile, in care au avut loc 9.100 de licitatii online cu scop umanitar, sustinute de 11.052 de parinti din comunitate, campania a reusit sa adune prin implicarea tuturor 235.000 de euro. Iar acum, echipamentele au ajuns deja in spitale., spuneDe cealalta parte a baricadei, multumirile celor din #PrimaLinie nu contenesc.este unul dintre mesajele trimise de un medic aflat in #PrimaLinie, Claudia Ratiu-Pop, medic si mama care la inceputul crizei trimitea un apel diperat catre "LaPrimulBebe" pentru a primi materiale de protectie pentru intreaga echipa medicala.Pentru ca, mai ales atunci cand ai un copil acasa, nu ai echipamente de protectie si stai fata un fata cu un virus care a oprit pe loc o lume intreaga, nu poate fi deloc usor.Aparatura esentiala a fost cumparata pana acum pentru maternitati cu grad mare de prematuritate in Bucuresti, Iasi, Galati, Brasov, Sibiu, Cluj, Ploiesti, sectia de terapie intensiva nou-nascuti Marie Curie a fost dotata cu un sistem performant de supra-avertizare care scade mortalitatea semnificativ, spitalul de pediatrie Moreni este reabilitat si se afla in faza de finalizare, refacerea sectiei de neo-natologie Valcea este in curs de proiectare, laboratorul de oncologie pediatrica Louis Turcanu Timisoara a fost reabilitat si un etaj a fost amenajat in refugiul parintilor cu copii bolnavi de cancer de la MagicHome.Toate acestea cu bani stransi de parintii comunitatii impreuna cu echipa LaPrimulBebe, in campaniile sale umanitare.LaPrimulBebe este deja o miscare ampla in Romania, una menita sa puna reflectorul pe importanta rolului mamelor in viata copiilor lor, dar mai ales in societatea care va fi condusa nu peste multi ani de acesti copii.LaPrimulBebe, cea mai mare comunitate de sprijin pentru mame educate din Romania, numara peste 100.000 de mebri si peste 20 de filiale in toata tara. Este singura comunitate din Romania sustinuta de Facebook USA, prin bursa Facebook Community Leadership Program 2018 oferita celor mai bune 100 de comunitati din lume.Totodata, fondatoarea Atena Boca a fost prima romanca aleasa de curand de Facebook in Top 20 de femei cu impact din Europa, Africa si Middle East, femei pe care le-a celebrat in luna martie pentru ce aduc acestea in societate prin munca lor.