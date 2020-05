Fundatia Comunitara Bucuresti si ING Bank au ajutat pana acum aproape 11.000 de persoane vulnerabile

Ziare.

Fondul de Urgenta a gestionat cei peste 840.000 de lei donati atat de ING Bank, cat si de clientii sai, stabilindu-se un record in suma totala donata de catre acestia prin aplicatia Home'Bank - 361.000 de lei.Donatiile au ajutat 10.824 de persoane din 22 de judete. Astfel, cu sprijinul retelei Fundatiilor Comunitare din tara, au fost oferite 4.951 de mese calde, 5.559 de pachete cu alimente si 3.122 cu produse de igiena si 508 pachete cu medicamente.Dincolo de necesitatile medicale urgente pe care ING Bank le-a adresat deja printr-o donatie de 1,6 milioane lei, Fondul de Urgenta a fost creat pentru a merge dincolo de criza de sanatate, spre nevoile comunitatilor si grupurilor vulnerabile, cum sunt familiile monoparentale, persoanele in varsta, copiii din centrele de plasament, persoanele imobilizate, victimele violentei domestice etc.Campaniei de strangere de fonduri in aplicatia Home'Bank i s-a alaturat si trupa The Mono Jacks, care a sustinut un concert live pe Facebook pentru a ajuta la promovarea initiativei ING Bank.Peste 24.000 de persoane au participat la concertul live sustinut de trupa. In plus, Smart FM a difuzat un playlist facut de angajatii ING si mixat special de DJ Antenna pentru a strange fonduri.Prima etapa a fondului s-a incheiat pe 18 mai, optiunea de a dona in Home'Bank ramane deschisa si in perioada urmatoare, iar fondurile vor fi destinate nevoilor urgente aparute in comunitatile care au fost finantate in prealabil prin fond.Ionel Melinte, directorul executiv al Asociatiei Bunul Samaritean din Nicoresti, Galati, a fost unul prin primii beneficiari ai asociatiei, cu 20 de ani in urma.Acum coordoneaza un centru pentru persoane cu dizabilitati si un centru de zi cu peste 50 de copii. Din Fondul pentru comunitati vulnerabile a ajutat mai mult de 40 de familii din sat cu pachete cu alimente si produse de igiena de baza.La livrari, a purtat peste costumul de protectie masti amuzante, ca sa inveseleasca oamenii in perioada grea prin care treceau.Irina Vasilescu, fondatoarea Asociatiei Pe stop din Bucuresti, ajuta femeile si fetele din medii vulnerabile sa aiba acces la educatie si produse de igiena pe care nu si le permit.In aceasta perioada, a crescut serviciile pe care le ofera si a distribuit si pachete de mancare si igiena. Din Fondul de urgenta pentru comunitati vulnerabile, a ajutat oameni aflati in "pungile de saracie" din Bucuresti - cartierele Giulesti-Sarbi, Rahova sau Grivita.Tiberiu Antipa are 24 de ani si a fost abandonat la nastere. Acum conduce Asociatia Tiberius, care se ocupa de copii ca el si familii din medii defavorizate.In luna aprilie, a organizat o caravana care a oferit ajutor pentru mai mult de 1.000 de familii din tara, oferind impreuna sponsorizari in produse si bani din Fondul pentru comunitati vulnerabile.La Fagaras, strategia de implicare a fost diferita. Fundatia Comunitara Tara Fagarasului a sustinut Cantina de ajutor social din oras, cu alimente pentru mese calde.Mai mult de 1.600 de mese calde au fost asigurate, pe perioada pandemiei, pentru peste 200 de persoane - familii numeroase, varstnici singuri sau copii care locuiesc cu rudele, cat timp parintii lor lucreaza in strainatate.ING Bank Romania este parte a ING Group, institutie financiara internationala globala, care ofera servicii bancare unui numar de peste 38 de milioane de clienti individuali, companii sau institutii din peste 40 de tari.Infiintata in 1994, ING Bank Romania este in prezent o banca universala, oferind produse si servicii tuturor categoriilor de clienti - companii mari si mici, institutii financiare, mici antreprenori si persoane fizice.Fundatia Comunitara Bucuresti pune impreuna donatori, ONG-uri sau grupuri de initiativa pentru a dezvolta comunitati in care sa ne simtim ca acasa. Construieste mecanisme de donatie, fonduri de finantare sau incubatoare de idei pentru oras.In 7 ani, a finantat peste 320 de proiecte si burse din Bucuresti si Ilfov, cu un milion de euro (4,69 milioane de RON).Fundatia Comunitara Bucuresti este parte dintr-o miscare nationala, alaturi de alte 15 fundatii comunitare din tara. Pentru mai multe detalii, vizitati www.fundatiacomunitarabucuresti.ro