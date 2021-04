Grupul Wilo: Tehnologia avansata de pompare a apei, eficienta energetic, esentiala pentru un viitor mai curat si protejat

Pionieri in domeniul protectiei climatului si mediului inconjurator

Responsabilitate fata de oameni si mediu

Despre Wilo Romania

Pentru echipa Wilo, digitalizarea faciliteaza calea catre o economie cu un impact cat mai redus asupra mediului si de aceea este vazuta ca o oportunitate pentru a pune accentul pe sustenabilitate."Protejarea mediului este o prioritate pentru fiecare echipa si fiecare proiect Wilo. Impreuna putem incetini efectele incalzirii globale si incuraja sustenabilitatea in toate activitatile de zi cu zi. #RestoreOurEarth este tema acestei zile speciale din an, iar Wilo isi confirma angajamentul fata de acest demers prin produsele sale eficiente energetic si intens digitalizate, care simplifica, sprijina si faciliteaza accesul la apa curata, ingloband in modelul sau de business tehnologii avansate, dar usor de folosit, cu impact pozitiv asupra mediului" - Mariana Corlaci - Marketing Manager, Wilo Romania.Cresterea populatiei, multiplicarea activitatilor economice, precum si disparitatea distributiei resurselor conduc la accentuarea poluarii si la degradarea bogatiilor naturale. Pompele sunt responsabile pentru aproximativ 10% din energia consumata global. Prin simpla inlocuire a tehnologiilor depasite, Wilo Group ar putea salva pana la 246 TWh - echivalentul consumului inregistrat de 80 de centrale pe baza de carbuni."Credem ca Ziua Pamantului ar trebui sa fie in fiecare zi si avem incredere ca fiecare poate face diferenta acasa. Putem reduce consumul nostru zilnic de apa prin obiceiuri mai sanatoase si ne putem folosi de avantajele tehnologiei care ne ofera acum echipamente smart pentru utilizarea responsabila si economica a apei. Mediul inconjurator are nevoie de pionieri si doar impreuna putem face o schimbare in bine, pentru prezervarea resurselor planetei, ca sa ne bucuram de un viitor sigur si durabil", completeaza Mariana Corlaci.Activitatea deosebita a companiei in domeniul climatului si mediului inconjurator este recunoscuta si apreciata la nivel international. Wilo se numara printre liderii mondiali ai protectiei mediului selectati in baza celor 17 principii de sustenabilitate ale Natiunilor Unite, pentru proiectul "50 Sustainability & Climate Leaders", si este castigatorul Premiului German de Sustenabilitate, distinctie oferita companiilor, municipalitatilor si entitatilor implicate in cercetare pentru performante de top in domeniul sustenabilitatii si protejarii climatului.Devotamentul Wilo fata de mediu este in acord cu strategia globala a companiei care implementeaza aceleasi standarde de excelenta in cele peste 60 de reprezentante din toata lumea."La Wilo, credem ca o planeta sanatoasa nu este o optiune, este o necesitate. Protectia climatului este parte din ADN-ul companiei, inca din momentul in care a fost infiintata.", conchide Mariana Corlaci.Pentru a afla multe detalii despre Wilo si misiunea sa in domeniul protectiei mediului, va invitam sa accesati: http://bit.ly/Poveste-Wilo-pentru-Planeta si sa descoperiti pompele inalt tehnologizate, nou-lansate in https://bit.ly/Catalogul-online-Wilo. Wilo Romania face parte din grupul Wilo SE - producator premium in domeniul pompelor si sistemelor de pompare pentru instalatiile de incalzire, climatizare si racire, alimentarii cu apa si evacuarii apei uzate. Produsele Wilo sunt inalt tehnologizate, prezinta usurinta in utilizare si eficienta energetica, standarde confirmate si de apartenenta la organizatiile REHVA (www.rehva.eu) si AHCA (Agency for Health Care Administration).Fondata in 1872, ca fabrica de produse din cupru si alama de catre Louis Oplander, compania are peste 7,500 de angajati, in reprezentante din mai mult de 60 de tari. In Romania, Wilo este prezenta din anul 1998. In 2020, dupa 18 luni de la demararea proiectului de constructie, Wilo a inaugurat noul sediu al companiei in Romania, cu birouri moderne, construite pe o suprafata de 1,800 mp si spatii pentru servicii de depozitare, asamblare si reparatii, extinse pe 2,700 mp. Hub-ul din Soseaua Odai 24 din Otopeni este dotat cu linii de asamblare pentru grupuri de pompare apa rece, pentru stingere incendiu in conformitate cu normativul de siguranta la foc a constructiilor cu indicativul P118, hidrofoare si pompe submersibile. Toate sunt produse conform directivelor Europene aflate in vigoare. Noul sediu din Romania va functiona ca Hub Regional, de unde operatiunile companiei vor fi gestionate pentru 10 tari din Europa de Est.