HP si partenerii sai ofera solutii de imprimare 3D in lupta impotriva COVID-19

Numeroase fisiere de design 3D vor fi disponibile gratuit pentru a accelera productia de componente esentiale

HP Inc. si comunitatea sa globala de producatori din domeniul digital si-au mobilizat echipele de imprimare 3D, tehnologiile, expertiza si capacitatea de productie pentru a livra componente esentiale in lupta impotriva pandemiei COVID-19.

Peste 1000 de piese realizate cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D au fost deja livrate spitalelor locale din California.

Centrele de cercetare si dezvoltare 3D ale companiei HP din Barcelona (Spania), Corvallis (SUA), San Diego (SUA) si Vancouver (SUA) colaboreaza cu parteneri din intreaga lume intr-un efort coordonat de crestere a capacitatii de productie pentru a satisface cele mai urgente nevoi.

Primele aplicatii care sunt deja validate si finalizate pentru productie industriala includ masti, viziere, benzi de ajustare masti, teste de recoltare nazala, manere de deschidere a usilor fara contactul cu mana si piese pentru aparate de respirat.

De asemenea, HP colaboreaza cu autoritati, organizatii din domeniul medical si industrial din numeroase tari pentru a asigura o abordare sincronizata si eficienta.

"HP si partenerii nostri din domeniul productiei digitale lucreaza non-stop in lupta impotriva acestui virus. Colaboram transfrontalier si in cadrul diferitelor industrii pentru a identifica componentele de care avem cea mai mare nevoie, a valida prototipurile si pentru a incepe sa le producem cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D", a declarat Enrique Lores, presedinte si CEO HP Inc.

"Le multumim in primul rand angajatilor nostri, partenerilor, clientilor si membrilor comunitatii noastre pentru eforturile lor neobosite de a veni in sprijinul profesionistilor din sistemul medical care fac diferenta in prima linie a acestei lupte."

Componente imprimate cu ajutorul tehnologiei 3D pentru limitarea epidemiei COVID-

Reteaua globala de parteneri HP lucreaza pentru a se asigura ca modelele 3D sunt disponibile in orice parte a lumii.

Printre primele aplicatii care au fost validate si produse se numara:

➤ Maner pentru usi: Manerele usilor sunt obiectele cu cele mai multe bacterii din case, spitale, fabrici si camine de batrani. Acest adaptor permite deschiderea usii, folosind cotul, intr-un mod simplu si mai igienic.

➤ Banda de ajustare masca: Cadrele medicale din spitale trebuie sa poarte masti pentru perioade indelungate de timp. Acest mecanism de prindere reduce disconfortul si durerea provocata in zona urechilor.

➤ Viziere: Vizierele sunt unele dintre cele mai importante obiectele de protectie. Partile de sustinere si ajustare a vizierei, astfel incat sa fie cat mai confortabile, sunt extrem de importante.

Mai multe aplicatii, printre care si cele de mai jos, sunt in faza de testare si validare, iar productia acestora urmeaza sa inceapa curand:

➤ Ventilator: piese imprimate 3D pentru sacul Ambu, care este proiectat pentru a fi utilizat ca ventilator de urgenta pe termen scurt in cazul pacientilor cu COVID-19. Acest design simplificat permite folosirea unui dispozitiv robust si mai putin complex, facilitand productia si asamblarea rapida.

➤ Masti FFP3: Un echipament de protectie eficient este necesar furnizorilor de servicii medicale pentru a trata volumul preconizat al pacientilor cu COVID-19. HP valideaza mai multe tipuri de masti pentru a fi folosite in spitale si se asteapta ca acestea sa fie disponibile in curand.

Fisiere de design disponibile

HP si partenerii sai vor pune la dispozitie, gratuit, toate fisierele modelelor validate pentru piesele care nu necesita asamblare complexa. Acestea pot fi descarcate aici .

Designerii 3D si cei care inoveaza in acest domeniu si doresc sa se alature luptei impotriva COVID-19 pot propune noi aplicatii si idei.

Obtineti acum componente imprimate 3D

Daca aveti nevoie de ajutor in dezvoltarea aplicatiilor sau doriti sa comandati componente, inregistrati cererea completand urmatorul formular.

Reteaua partenerilor HP din domeniul productie si productiei digitale va raspunde acestor comenzi, sprijinind comunitatea medicala la nivel global.

"In contextul acestei crize globale de sanatate publica, HP Inc. Romania a luat toate masurile necesare pentru a asigura sanatatea angajatilor si a clientilor si sprijina eforturile generale de protejare a populatiei. Astfel, alaturi de CAD Works, partenerul autorizat de 3D Printing, ne alaturam comunitatii de productie digitala din intreaga lume pentru a ajuta la productia si livrarea unor produse si componente indispensabile in lupta contra COVID-19", a declarat Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. Romania.

Detalii depre solutia de imprimare 3D oferita de HP Inc. si piese la comanda puteti gasi aici.

Mai multe informatii despre CAD WORKS si produsele oferite sunt disponibile aici.

HP Inc. creeaza noi tehnologii menite sa imbunatateasca modul de a lucra si viata in general. Prin portofoliul nostru de imprimante, PC-uri si solutii de imprimare 3D, dezvoltam experiente uimitoare.

Mai multe informatii sunt disponibile accesand http://www.hp.com/go/3Dprinting.

