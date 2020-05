Iubitorii de miscare din toata lumea strang 1 milion de dolari pentru lupta impotriva COVID-19

Ziare.

Evenimentul #HOMETEAMHERO se va desfasura la nivel global in perioada, iar pentru fiecare ora de activitate inregistrata adidas va dona 1$ catre COVID-19 Solidarity Response Fund - fondul global pentru sprijinirea activitatii Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Obiectivul este atingerea unui numar total de un milion de ore.Toata lumea este invitata sa participe pentru a ajuta la atingerea obiectivului de un milion de ore, valorificand fiecare minut, indiferent de sport, disciplina, nivel de performanta sau locul antrenamentului.Activitatile sportive eligibile sunt: alergare, antrenament (aplicatia adidas Training), mers, ciclism, antrenament de forta, aerobic, antrenament pe banda de alergare, ergometru, drumetie, ciclism montan, yoga, exercitii pe bicicleta eliptica, mers pe role, nordic walking, ciclism rutier, activitate in scaun cu rotile, alergarea pe munte, ciclism, spinning, alergare virtuala, ciclism virtual, skateboarding, fotbal, baschet, dans, tenis, rugby si box.1. Descarca aplicatia adidas Running sau adidas Training, creeaza un cont sau conecteaza-te cu un cont existent.2. (Optional): conecteaza contul Garmin / Polar / Suunto / Zwift cu contul din aplicatia adidas Running.3. Inscrie-te la provocarea #HOMETEAMHERO: https://adirun.app/YgfS 4. Inregistreaza activitatile tale sportive in intervalul 29 mai - 7 iunie, iar adidas va dona 1$ pentru fiecare ora introdusa, cu scopul atingerii unui numar de un milion de ore.#HOMETEAMHERO este parte a eforturilor adidas de a asigura ajutor acolo unde este nevoie cel mai mult.