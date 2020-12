Loteria Romana: Trageri suplimentare de Mos Nicolae la Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. Listele numerelor norocoase

Iata si numerele norocoase la tragerea principala:Loto 6/49: 3, 24, 4, 37, 44, 9Loto 5/40: 8, 14, 21, 39, 20, 36Joker: 33, 25, 44, 17, 28 + 1Noroc: 33, 25, 44, 17, 28 + 1Super Noroc: 2 9 8 3 3 1Noroc Plus: 1 0 0 3 4 9Numerele cistigatoare la tragerea suplimentara:Loto 6/49 suplimentar: 45, 12, 31, 32, 35, 14Loto 5/40 suplimentar: 25, 38, 39, 18, 22, 21Joker suplimentar: 20, 30, 15, 34, 42, 8Inaintea tragerilor, reportul la categoria I a jocului Joker se ridica la 14,46 milioane lei (peste 2,96 milioane de euro), iar la la categoria a II-a ajungea la peste 767.000 de lei (circa 157.000 de euro), la care se adauga cate un autoturism Dacia Logan pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie.La Loto 6/49, la categoria I, se afla in joc o suma de peste 6,89 milioane lei, iar la Noroc un report cumulat in valoare de peste 1,9 milioane de lei.La Noroc Plus, la categoria I, se inregistra un report in valoare de peste 542.000 de lei (peste 111.000 de euro), in timp ce la Loto 5/40 reportul la categoria I era de peste 668.000 de lei (peste 137.000 de euro) la care se adauga cate un autoturism Dacia Logan pentru fiecare varianta castigatoare la aceasta categorie. La Super Noroc reportul cumulat este in valoare de peste 24.200 de lei.