Lucrurile bune care se intampla

Dar dincolo de asta raman donatiile impresionante din partea companiilor si lupta oamenilor de stiinta pentru o zi de maine mai sigura pentru fiecare dintre noi.Zentiva Romania, cel mai mare producator de medicamente generice cu prescriptie in volume vandute din Romania, a produs 3.600 de litri de dezinfectanti (gel pentru maini), care vor fi donati unitatilor medicale publice, spitalelor si cabinetelor medicale de pe intreg teritoriul tarii.Donatia de dezinfectanti se adauga celor peste 130.000 de echipamente de protectie distribuite catre mai mult de 200 de spitale si cabinete medicale individuale.Compania si-a adaptat productia si a dezvoltat un proiect special pentru a putea realiza in mod exceptional lotul de igienizanti de maini. Astfel, in timpul record de 4 saptamani, trecand prin etapele de testare, adaptare a liniei de productie, aprobari si finalizarea productiei, cei 3.600 de litri de dezinfectant au plecat cu titlu de donatie pentru a ajuta medicii si asistentele sa se protejeze.Grupul Superbet vine in sprijinul celor aflati in linia intai a luptei impotriva COVID-19 si, cu ajutorul Asociatiei INACO - Initiativa pentru Competitivitate, doneaza echipamente de protectie si biocide, pentru 30 de spitale din Romania.Superbet e recunoscator pentru eforturile uriase pe care personalul medical le face zi si noapte si se alatura marilor actori din economie care sustin eroii din sistemul sanitar.Kit-urile pregatite alaturi de partenerii de la INACO pentru unitatile sanitare din 20 de judete, cele mai solicitate in acest moment in lupta cu noul tip de coronavirus, au plecat spre destinatiile unde sunt atat de asteptate si de necesare.Acestea vor fi livrate spitalelor de voluntarii Superbet din tara, pana miercuri 13 mai.Gigantul farmaceutic Johnson & Johnson vrea sa produca un miliard de vaccinuri impotriva noului coronavirus pentru anul viitor.Anuntul a fost facut de dr. Paul Stoffels, directorul stiintific al companiei."Incepem studiile clinice in septembrie si speram sa avem date concrete pana la sfarsitul anului", a declarat Stoffels. Autoritatile din Italia au anuntat bilantul ultimelor ore, iar numarul cazurilor noi de coronavirus inregistrate a atins un minim al ultimelor 2 luni.S-au inregistrat 802 cazuri noi de coronavirus. Este pentru prima data cand numarul cazurilor noi inregistrate in 24 de ore scade sub 1.000 incepand cu 10 martie incoace. De asemenea, acesta este cel mai mic numar de pe 6 martie incoace.Franta a incheiat oficial, luni, perioada stricta de izolare care a durat 54 de zile din cauza coronavirusului, dar multe restrictii raman in vigoare.Francezii vor putea acum sa iasa din case fara sa aiba la ei o declaratie pe proprie raspundere cu privire la motivul pentru care se afla pe strada si majoritatea magazinelor si a altor locuri de munca vor fi redeschise.