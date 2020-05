Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Si, cu toate acestea, bancile, companiile si oamenii de rand continua sa doneze si fac voluntariat ca niciodata in Romania.Vazand cate lucruri bune se intampla, am adunat la un loc cateva noutati din ultimele ore care sadesc in sufletele noastre speranta ca lumina de la capatul tunelului nu mai este atat de departe.Bancile din Romania au donat peste 23,5 milioane de lei, pana in prezent, in lupta impotriva pandemiei COVID-19, contributiile fiind destinate achizitiilor de echipamente si aparatura medicala pentru sprijinul sistemului sanitar local si al populatiei afectate, potrivit datelor centralizate de la banci.Astfel, peste 220 de spitale au fost sustinute de bancile din Romania pentru achizitia de aparatura si materiale sanitare si peste 100 de ONG-uri au beneficiat de suport financiar si de alta natura in activitatile pe care le desfasoara in combaterea efectelor pandemiei.Prin actiunile sistemului bancar au fost achizitionate aparate de ventilatie mecanica de inalta performanta, echipamente de protectie medicala, teste COVID-19, dezinfectanti si alte materiale esentiale pentru desfasurarea activitatii medicale in conditii optime.CEC Bank a acordat sponsorizari in valoare de aproximativ un milion de lei (200.000 de euro) catre noua spitale publice din cele mai afectate regiuni ale tarii, pentru achizitia de echipamente de protectie si materiale necesare pentru personal.Unilever, producatorul global al brandurilor Dove, Domestos, Dero, Delikat, Rexona, Hellmann's, Magnum, Betty Ice si multe altele apreciate de catre romani, colaboreaza inca de la inceputul pandemiei cu ONG-uri, autoritati si partenerii sai pentru a ajuta persoanele afectate de COVID-19.Astfel, Unilever South Central Europe se angajeaza pe deplin sa sprijine efortul national impotriva COVID-19."Sunt hotarat ca Unilever sa isi joace rolul complet in acest efort national incredibil de a invinge COVID-19, acum si in viitor.Acesta este un moment in care trebuie sa ne aratam solidaritatea, sa lucram in echipa si sa ne respectam datoria civica.In aceasta perioada dificila, lucram din greu pentru a ajuta romanii si pentru a oferi siguranta colegilor nostri", a declarat James Simmons, Managing Director Unilever South Central Europe.Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta a primit, marti, sub forma de donatie, un robot complet autonom de dezinfectie cu lumina UVC, creat de Bucharest Robots, cu ajutorul sponsorilor Asociatia Notarilor Pontus Euxin din Constanta si ING Tech.Fundatia Comunitara Bucuresti, Bucharest Robots si Asociatia Suport si-au oferit sprijinul pentru identificarea unei astfel de solutii prin care comunitatea a putut contribui la protejarea vietii medicilor care lucreaza in linia intai in lupta cu COVID - 19, in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta.Fundatia Coca-Cola a donat Crucii Rosii Romane suma de 250.000 de dolari pentru achizitia de echipamente de protectie destinate personalului medical si kituri de testare COVID-19, a anuntat marti organizatia.Cu ajutorul fondurilor oferite, vor putea fi achizitionate 5.000 de seturi de protectie pentru personalul medical, ce contin masti de tip FFP2/FFP3 si manusi de protectie, precum si 100 de seturi care asigura 100.000 de testari pentru coronavirus - echivalentul a aproximativ 50% din totalul de testari realizate pana in prezent pe teritoriul Romaniei.Comisia Europeana a anuntat, marti, ca 8 proiecte de cercetare la scara larga, menite sa dezvolte tratamente si metode de diagnosticare pentru coronavirus, au fost selectate in cadrul unei cereri accelerate de propuneri lansate in luna martie de Initiativa privind medicamentele inovatoare (IMI), un parteneriat public-privat.Pentru a finanta un numar mai mare de propuneri de inalta calitate, Comisia si-a majorat angajamentul pana la 72 de milioane de euro (fata de cele 45 de milioane de euro prevazute initial) din programul Orizont 2020, programul UE pentru cercetare si inovare.Alte 45 de milioane de euro vor fi furnizate de industria farmaceutica, partenerii IMI asociati si alte organizatii implicate in proiecte, totalul investitiilor ridicandu-se la 117 de milioane de euro.Numarul zilnic al contaminarilor cu noul coronavirus in Spania a atins in ultimele ore cel scazut nivel din ultimele doua luni , a anuntat Ministerul Sanatatii.In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 594 de contaminari, iar bilantul a crescut la 228.030 de cazuri de la inceputul epidemiei in Spania.Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, marti, ca au fost raportate 190 de cazuri noi de imbolnavire , bilantul ajungand la 15.778 de cazuri in total.Amintim ca ultima data cand s-au raportat sub 200 de cazuri noi de coronavirus in Romania a fost pe 2 mai, cand cifra a fost de 165.