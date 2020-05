Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Si, totusi, iesirea din starea de urgenta nu inseamna ca lupta medicilor din linia intai se termina. Tocmai de aceea, donatiile nu contenesc, iar solidaritatea ramane cuvantul de ordine in Romania.Mai departe, am adunat la un loc cateva lucruri bune care s-au intamplat in ultimele ore si pe care merita sa le privim mai cu atentie in aceste zile. Consiliul Investitorilor Straini din Romania a donat 700.000 de lei catre Crucea Rosie Romana , pentru dotarea cu echipamente medicale a spitalelor din tara, aflate in prima linie in lupta cu COVID-19, recomandate de catre Ministerul Sanatatii, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.Potrivit sursei citate, prin intermediul sumei donate au fost achizitionate trei ventilatoare si sapte monitoare ATI, aparate ce vor ajunge in tara la inceputul lunii iunie.Dupa mai bine de o luna de la inceputul campaniei Solidar Social, echipa condusa de Chef Adi Hadean a preparat 33.308 de portii de mancare calda, ceea ce inseamna ca in jur de 1.200 de portii au fost livrate zilnic catre personalul medical de la Spitalul de Boli Infectioase Matei Bals, Spitalul Clinic Fundeni, Spitalul Clinic Colentina si catre persoanele vulnerabile aflate in evidenta Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6.Actiunea umanitara Solidar Social a crescut cu fiecare zi, prin implicarea voluntarilor care au donat timpul si energia lor (peste 50 de voluntari in bucatarie si la ambalare si peste 30 de soferi), prin donatiile sponsorilor, companii importante care sustin proiectul cu cea mai mare parte din ingredientele necesare (Macromex, Penny Market, Unilever, Hochland, Nordic, Univer), si prin donatiile in bani facute de oameni pe platforma ajutorsocial.ro.Mancarea gatita este transportata respectand toate protocoalele de siguranta, cu o flota de 5 autoutilitare oferite de Autonom si alimentate cu carburant de MOL Romania si OMV Petrom.Societatea civila din Romania s-a implicat puternic in sprijinirea autoritatilor locale si guvernamentale in lupta cu pandemia de coronavirus. Ȋn semn de apreciere, Ambasada Olandei in Romania a demarat campania, prin care a trimis cate un buchet de flori olandeze ONG-urilor care s-au mobilizat, in ultimele doua luni, si au dat dovada de solidaritate cu toti cei vulnerabili in criza globala sanitara.Ambasadele Regatului Tarilor de Jos din mai multe state au organizat actiuni similare cu cea din Romania, prin care au daruit flori institutiilor publice, spitalelor, Politiei etc. Scopul a fost de a arata solidaritate cu cei din linia intai si a demonstra ca gesturile mici fac diferenta in situatii de criza.Ȋn Romania, florile, impreuna cu un mesaj de multumire, sunt livrate in perioada 12-15 mai catre 26 de ONG-uri din Bucuresti si alte orase din tara. Pe lista ambasadei a fost inclusa si Fundatia pentru SMURD, insa reprezentantii Fundatiei au dorit ca florile sa fie redirectionate catre toate sectiile de ATI din spitalele care lupta impotriva COVID-19, centre de pompieri si de ambulanta din Bucuresti.Chiar daca Guvernul inca n-a batut in cuie masurile de relaxare de dupa starea de urgenta, turismul romanesc s-a pregatit sa isi reia activitatea. Deja ne putem rezerva locuri la pensiuni si hoteluri din tara, pentru perioada de dupa 15 mai Iar unitatile de cazare spun ca nu mai asteapta decat ultimele indicatii ale Guvernului ca sa isi incheie pregatirile si sa poata primi, in sfarsit, turisti.Turismul va reveni cel mai tarziu in 2022 la nivelul inregistrat inaintea izbucnirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), iar vacantele europene se vor relua in iulie , a afirmat Fritz Joussen, directorul general al grupului TUI."Cred ca in 2022, cel mai tarziu, vom vedea o redresare completa a turismului", a dat asigurari seful TUI, cel mai mare turoperator european.