Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

In spiritul relaxarii, insa, apreciem ca obiective turistice precum Muzeul ASTRA din Sibiu sau Biserica Neagra din Brasov se redeschid pentru public. Si IKEA se deschide pentru bucuresteni.Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, se implica activ in lupta impotriva COVID-19 in Romania. Compania a donat, catre Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Bucuresti, un tester real-time PCR pentru identificarea SARS-C0V-2 Sistemul de testare FluoroCycler XT permite efectuarea a 2.300 de teste intr-un interval de 24 de ore si procesarea unui numar de pana la 96 de probe in mai putin de o ora.De asemenea, Bosch a donat in luna aprilie, catre Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes Timisoara, un pat pentru terapie intensiva si urmeaza sa distribuie catre spitalele din prima linie din localitatile Cluj si Blaj alte trei ventilatoare mecanice si dispozitive medicale de protectie de prima necesitate.Mai mult decat atat, alaturi de importanti jucatori din industria auto, compania a contribuit financiar la punerea in functiune a 50 de ventilatoare mecanice avariate.Romgaz sprijina Spitalul Judetean de Urgenta din Slatina alocand suma de 1,5 milioane lei pentru achizitionarea de materiale necesare luptei impotriva coronavirus, potrivit unui comunicat al companiei.Un vaccin impotriva noului coronavirus ar putea fi aprobat in circa un an de zile in cel mai "optimist" scenariu, a declarat, joi, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA).Biserica Neagra este un monument emblematic pentru Romania, care ofera inca multe frumuseti de descoperit, chiar si brasovenilor autohtoni. Incepand cu 16 mai , dupa lungile saptamani de carantina, aceasta ii intampina pe vizitatori cu splendoarea ei, istorie autentica, povesti despre cetatea veche de sub Tampa, dar si cu un patrimoniu de rang international, care va face sa va simtiti purtati in tari indepartate."Tinand cont ca avem monumente expuse pe o suprafata de 50ha, poate primi pana la 2.500 de vizitatori/zi. Au fost montate panouri din plexiglas in zonele de casierii, la cele 3 intrari in Muzeul ASTRA, au fost montate distantiere autocolante (2 metri) in zona de casierii si intrarile in Muzeu si au fost amenajate 6 puncte cu dezinfectant in zone distincte din muzeul in aer liber (casierii + toalete)", transmite conducerea institutiei de cultura, citata de publicatia Turnul Sfatului Dupa aproape doua luni de la inchiderea temporara preventiva, magazinele IKEA Romania se vor redeschide vineri , in conformitate cu deciziile Guvernului privind relaxarea masurilor de restrictie.Magazinele IKEA Baneasa si IKEA Pallady vor fi deschise de luni pana duminica, in intervalul orar 10:00 - 21:00.In conformitate cu recomandarile autoritatilor si institutiilor relevante, cumparaturile in magazinele IKEA Romania vor fi organizate astfel incat sa fie aplicate toate masurile de siguranta recomandate, cum ar fi distantarea fizica, purtarea echipamentului de protectie si dezinfectarea zilnica a spatiilor.