Lucrurile bune care se intampla

In plus Spitalul Modular 1 Elias a fost conectat la un rezervor de oxigen urias, iar reteaua Synevo anunta ca oricine isi poate face de saptamana viitoare un test de coronavirus, contra cost.Mai departe, Slovenia anunta ca a pus capat pandemiei, Bulgaria deschide mall-urile iar hotelierii romani pregatesc reduceri considerabile pentru turisti.Ford a anuntat ca a donat catre 40 de institutii publice din judetul Dolj peste 22.000 de viziere fabricate la uzina de la Craiova in timpul starii de urgenta.Membrii Federatiei Patronale Romane din Industria Alimentara - Romalimenta au donat peste doua milioane de lei si doua milioane de euro comunitatii medicale si populatiei, contribuind, totodata, si cu donatii in alimente si alte bunuri catre cei aflati in nevoie in contextul pandemiei de coronavirus."Consemnam cu satisfactie ca numai contributiile financiare depasesc 2 milioane lei si 2 milioane euro, acestora adaugandu-li-se si alte donatii in alimente si alte bunuri adresate spitalelor, precum si unitatilor dedicate celor in nevoie. Sustinem aceste initiative menite a contribui la sprijinirea depasirii acestei situatii deosebite si revenirea la normal, felicitand firmele in cauza, precum si multe altele din intreaga economie, care fac astfel de dovada responsabilitatii sociale", precizeaza conducerea Romalimenta intr-un comunicat remis AGERPRES.Linde Gaz, unul dintre cei mai importanti furnizori de gaze industriale si medicinale din Romania, a pus recent in functiune instalatia de alimentare cu oxigen medicinal a Spitalului Modular 1 Elias. Acesta va fi utilizat pentru tratarea pacientilor in stare critica si dupa depasirea crizei COVID 19.Adaptarea infrastructurii Spitalului Elias pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 a implicat si o triplare a capacitatii existente de stocare a oxigenului.Noul rezervor cu capacitate de 20.000 de litri permite alimentarea Spitalului Elias si a Spitalului Modular 1 Elias la parametri optimi de debit, presiune si calitate.Montarea rezervorului a necesitat realizarea unui nou amplasament si adaptarea sistemelor de distributie. Spitalul Modular dispune, in premiera, de rampe mobile pentru gazele medicinale, care ofera un plus de flexibilitate in tratarea pacientilor care au nevoie de suport ventilator sau de oxigenoterapie.Synevo Romania introduce in oferta comerciala testul Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19, incepand de luni, 18 mai 2020.Testul va fi disponibil numai cu programare prin call-center la numarul 0374.708.807, iar rezultatele vor fi disponibile online si transmise catre DSP, conform legislatiei in vigoare, indiferent daca sunt negative sau pozitive. Timpul de eliberare a rezultatelor este de maximum 72 de ore de la momentul recoltarii. Testele pot fi realizate in 31 de centre Synevo din 25 de orase din tara.Costul unui test Real Time PCR este de 285 de lei. Bulgaria va permite redeschiderea mall-urilor incepand de luni in cadrul efortului de a relaxa restrictiile impuse in urma cu doua luni pentru a opri raspandirea noului coronavirus, a anuntat vineri premierul Boiko Borissov.La 14 martie, guvernul a introdus starea de urgenta, care a impus interdictii de calatorie, inchiderea scolilor, restaurantelor si a centrelor comerciale si a determinat numeroase firme sa-si limiteze sau sa-si opreasca operatiunile din cauza restrictiilor sau a cererii reduse. Slovenia a proclamat sfarsitul epidemiei de COVID-19 pe teritoriul sau si si-a redeschis frontierele, chiar daca unele masuri preventive raman in vigoare."Astazi Slovenia are cea mai buna situatie clinica din Europa, ceea ce ne permite sa punem capat starii epidemice" declarate pe 12 martie in tara, a afirmat joi premierul sloven Janez Jansa, informeaza AFP.Frontierele Sloveniei vor fi redeschise pentru toti cetatenii UE, in timp ce cetatenii altor state vor trebui sa stea in carantina.Cei peste 700 angajati ai Adobe Romania, cel mai mare centru de dezvoltare si cercetare al Adobe in Europa, au primit ziua de 15 mai libera din partea companiei Ziua Internationala a Familiei, sarbatorita pe 15 mai, a fost declarata zi libera la nivelul intregii companii, in semn de multumire pentru dedicare si efortul colectiv de a mentine performanta la cel mai inalt nivel in produsele dezvoltate in aceasta perioada dificila.In plus, dupa ce la anuntarea masurii de work from home toti angajatii au primit un fond de 250$/persoana pentru echipamente office pentru acasa, recent fondul fiecarui angajat a fost extins cu inca 250$/persoana.Peste jumatate dintre hotelieri isi propun sa atraga turistii cu promotii, oferte speciale sau preturi mai mici , reiese din rezultatele unui studiu publicat, vineri, de o platforma de rezervari hoteliere.Confom cercetarii Travelminit.ro, in vederea redeschiderii turismului intern, cei mai multi hotelieri (54%) s-au pregatit cu pachete speciale de cazare, reduceri de tip "last minute" sau "early booking" si preturi mai mici. Aproape jumatate dintre partenerii hotelieri (43%) ofera conditii de anulare flexibile si restituire 100% la o eventuala anulare.