Lucrurile bune care se intampla

Vestile bune vin si pentru cei care asteptau cu nerabdare sa se reapuce de sport: din 15 iunie ar putea avea liber la sala, daca lucrurile decurg bine in Romania.Stiri pozitive avem si de peste hotare, unde Grecia si-a redeschis plajele pentru localnici, iar Uniunea Europeana a anuntat ca ar putea accelera punerea pe piata a medicamentului Remdesivir ca tratament impotriva COVID-19. Salile de culturism si fitness din Romania s-ar putea redeschide dupa 15 iunie, cu respectarea unui set de conditii necesare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, a declarat presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean.Mai multi reprezentanti ai salilor de culturism si fitness au avut, luni, o intrevedere cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, si cu presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness, Gabriel Toncean. Terasele ar urma sa se deschida pe 1 iunie , iar hotelurile, la jumatatea lunii viitoare, a anuntat Muhhamad Murad, presedintele Federatiei Patronarelor din Turismul Romanesc, in urma unor discutii cu premierul Ludovic Orban.Dupa ce sute de plaje din Grecia au fost redeschise, grecii s-au grabit sa prinda un loc pe nisip sau un sezlong.Cetatenii si-au recuperat putina libertate, dupa cum relateaza The Guardian, insa sunt supravegheati prin intermediul dronelor.In acest mod, autoritatile se asigura ca este respectata distanta sociala in vederea limitarii raspandirii coronavirusului.Sezlongurile sunt asezate la o distanta de 10 metri unul de celalat. Doar parintii au voie sa isi tina copiii langa ei.Uniunea Europeana (UE) ar putea da, in zilele urmatoare, unda verde initiala comercializarii medicamentului Remdesivir drept un tratament al COVID-19, a anuntat luni directorul Agentiei Europe a Medicamentului (EMA) , o accelerare a punerii pe piata a acestui medicament, in contextul unei concurente mondiale acerbe cu privire la resurse.