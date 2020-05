Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Desigur, medicina avanseaza si cei care lucreaza la un vaccin au si ei vesti bune. Intre timp, in Romania avem parte de inca o zi cu donatii considerabile si gesturi impresionante de ajutor fata de cei vulnerabili.Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focsani, una dintre unitatile medicale puternic afectate de pandemia de COVID-19, dupa ce mai multe cadre medicale au fost contaminate, a accesat mecanismul de urgenta deschis de Salvati Copiii Romania , pentru intarirea capacitatii sistemului medical romanesc.In urma solicitarii, organizatia doteaza spitalul cu un laringoscop cu fibra optica, 25 de termometre no touch, echipamente de protectie (manusi, bonete, botosi, masti) si solutii de dezinfectat, care vor sustine 130 de medici si 1.000 de asistente si infirmiere.Valoarea totala a dotarii este de 14.830 de euro, aparatura medicala fiind achizitionata cu sprijinul GSK.Pana in acest moment, 42 de unitati medicale si de ingrijire pacienti si 79 de cabinete de medicina de familie au primit echipamente de protectie si aparatura performanta. Peste 5.000 de cadre medicale au fost astfel sprijinite in lupta contra pandemiei cu 169.302 de echipamente si materiale medicale indispensabile.Pana in prezent, au fost colectate fonduri totale in valoare 607.841 de euro, din care, 512.801 euro prin solidaritatea in principal a urmatoarelor companii: Farmaciile Catena, Kaufland Romania, Oriflame, BCR, GSK, Garanti BBVA Group, Penny Market Romania, Libris.ro, Kimberly-Clark, Pfizer, Alliance Healthcare Romania, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" si Asociatia Club Sportiv "RO Club Maraton". DPD Romania asigura transportul gratuit al echipamentelor. De asemenea, suma de 95.040 Euro provine din donatiile persoanelor fizice care au vrut sa sprijine efortul medicilor.Donatiile sunt asteptate in continuare in contul RO43RNCB0071011434790083, online pe site-ul Salvati Copiii si pe Bursa Binelui, dar si prin SMS la numarul 8844 - text SALVEZ - donatie lunara de 2 euro.La scurt timp dupa instituirea starii de urgenta, ING Bank impreuna cu Fundatia Comunitara Bucuresti au lansat o campanie de strangere de fonduri prin aplicatia Home'Bank, care are ca principal obiectiv sprijinirea grupurilor vulnerabile (din punct de vedere social sau medical) afectate direct sau indirect de COVID-19.Fondul de Urgenta a gestionat cei peste 840.000 de lei donati atat de ING Bank, cat si de clientii sai, stabilindu-se un record in suma totala donata de catre acestia prin aplicatia Home'Bank - 361.000 de lei.Grecia va incepe sa primeasca turisti straini incepand cu 1 iulie, cand vor fi reluate gradual zborurile directe spre destinatiile turistice grecesti, a anuntat miercuri premierul grec Kyriakos Mitsotakis.Discutii intensive sunt in derulare cu tari in care situatia pandemiei de coronavirus (COVID-19) este similara cu cea a Bulgariei, astfel incat zborurile charter sa poata fi reluate din 15 iunie, a afirmat, miercuri, ministrul Turismului, Nikolina Angelkova.Interdictia privind intrarea strainilor in tara expira in 14 iunie.Incepand cu 5 iunie 2020, vor fi reluate zborurile pe ruta Zurich - Bucuresti. Pentru inceput vor fi operate 4 zboruri saptamanale, in zilele de luni, vineri, sambata si duminica, potrivit FlightClaim Compania americana de imunoterapie Inovio Pharmaceuticals Inc a anuntat miercuri ca vaccinul sau experimental pentru prevenirea infectiei cu noul coronavirus a dovedit ca produce anticorpi protectori si raspunsuri ale sistemului imunitar la soareci si porcusori de Guineea."Am observat raspunsuri ale anticorpilor care indeplinesc multe dintre lucrurile pe care am vrea sa le vedem la un eventual vaccin", a declarat dr. David Weiner, directorul centrului pentru vaccinuri si imunoterapie din cadrul Institutului Wistar, care a colaborat cu Inovio.Numarul de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus a inceput sa scada la nivel global in cifre absolute in ultimele zile. A inceput sa ramana sub procentul de 1,2% in medie, din bilantul total al infectiilor in majoritatea statelor. Sistemele sanitare au inceput sa isi revina in conditiile in care nu mai sunt coplesite de numarul mare de pacienti, iar daca temutul nou val nu va veni, atunci pandemia ar putea stagna complet in decurs de o luna.