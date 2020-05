Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Dovada stau gesturile facute de cei care au posibilitatea de a ajuta, dar si vestile care vin de peste hotare: toate tarile au inceput deja sa ia masuri de relaxare Grecia primeste turisti de la jumatatea lunii iunie, Spania din iulie, iar SUA au mare incredere in cercetatorii britanici si pariaza pe vaccinul creat de ei.Altex Romania anunta implicarea UniCredit Bank S.A. in campania. Institutia financiara se alatura initiativei care are drept scop dotarea cu monitoare si ventilatoare de ultima generatie a 30 de paturi din sectiile de Terapie Intensiva ale spitalelor din Romania.UniCredit Bank S.A. doneaza 70.000 de euro pentru ca aparatura de ultima generatie sa ajunga catre spitalele unde exista o necesitate acuta pentru astfel de dotari.Autoritatile de la Atena au anuntat lista celor 19 tari care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie, pe lista figurand si Romania , Cipru, Israel, China, Japonia, Australia, Bulgaria, Serbia, Polonia, Ungaria si Cehia.Miercuri, ministrul elen al Turismului, Harry Theoharis, a prezentat planul "Repornirea turismului", in care se precizeaza ca din 15 iunie Grecia va permite intrarea turistilor, initial din tarile alese "pe criterii epidemiologice".Mai mult, Theoharis a declarat ca turistii care vin in Grecia nu trebuie sa se testeze pentru coronavirus inainte de a calatori si nici nu vor fi in carantina dupa sosire.Vicepremierul spaniol Teresa Ribera, responsabil cu masurile de relaxare, a estimat ca reluarea in conditii de siguranta a turismului international in Spania va avea loc in luna iulie Intr-un interviu acordat EFE, Ribera a avertizat ca o deschidere prematura masiva ar fi "o lipsa de responsabilitate" care ar putea pune in pericol populatia locala.Statele Unite vor finanta cu pana la 1,2 miliarde de dolari dezvoltarea de catre compania AstraZeneca a unui posibil vaccin impotriva COVID-19 si au anuntat joi ca vor comanda 300 de milioane de doze daca acest tratament se va dovedi eficient , in contextul in care administratia de la Washington cauta solutii pentru a invinge pandemia de coronavirus.Angajamentul pune astfel bazele unui studiu clinic ce ar putea fi organizat in Statele Unite in vara acestui an, pe un esantion de 30.000 de voluntari, si consolideaza eforturile depuse de producatorul farmaceutic britanico-suedez in vederea dezvoltarii unui vaccin impotriva acestei boli - unul dintre cele peste 100 care sunt concepute si testate in aceasta perioada in mai multe tari ale lumii.