Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

In plus, stirile din ultimele ore ne arata ca Romania merge mai departe, incetul cu incetul: Transalpina se redeschide, Antipa se redeschide, iar autoritatile recunosc timid ca am ajuns pe panta descendenta a pandemiei la care aspiram de atata vreme.Peste 100 de unitati medicale si de ingrijire pacienti din intreaga tara au cerut sprijinul Salvati Copiii Romania , pentru a primi echipamente de protectie si aparatura medicala esentiala combaterii COVID-19.Pentru protejarea si spijinirea medicilor si a spitalelor, Salvati Copiii a decis sa puna la dispozitia acestora fondurile care vor fi colectate din redirectionarea a 3,5% din impozitul pe venit, astfel incat fiecare contribuabil sa poata sustine nemijlocit intarirea capacitatii sistemului medical romanesc, aflat sub presiune in aceasta perioada critica.Circulatia rutiera pe Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, se redeschide sambata dimineata , a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)."Sambata, 23.05.2020, incepand cu ora 08:00, se reia circulatia pe DN 67C intre localitatile Ranca si Obarsia Lotrului, km 34+800 - 59+800", se arata intr-un comunicat al CNAIR.Muzeul Antipa din Bucuresti se redeschide pe 1 iunie, de Ziua Internationala a Copilului "Ce cadou mai placut poate oferi Muzeul Antipa copiilor decat redeschiderea sa, pe data de 1 iunie? Dupa lunga despartire impusa de epidemia de coronavirus, Muzeul Antipa isi deschide portile cu ocazia zilei de 1 iunie, respectand toate masurile pentru siguranta vizitatorilor.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca Romania se afla intr-o perioada descrescatoare a curbei privind pandemia de coronavirus de vreo saptamana si jumatate si isi doreste sa ramana asa.Nelu Tataru a precizat ca de abia dupa trecerea a zece zile se poate spune daca cele trei zile de relaxare de la sfarsitul saptamanii trecute au avut un efect nedorit sau situatia a fost gestionata cum trebuie.