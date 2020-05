Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

In plus, companiile aeriene anunta cand incep sa reia zborurile si, incetul cu incetul, viata pare sa se intoarca la normal. De fapt, aceasta tendinta este confirmata si de OMS."A fost diminuata atat de mult rata de transmitere, incat virusul va avea dificultati sa supravietuiasca", spun cei de la Organizatia Mondiala a Sanatatii.Statul Muntenegru nu mai avea, duminica, pe teritoriul sau nicio persoana confirmata ca fiind infectata cu SARS-CoV-2, devenind astfel prima tara din Europa care a scapat de coronavirus , la 68 de zile dupa ce a inregistrat primul sau caz de COVID-19, arata datele Institutului de sanatate nationala al Muntenegrului (IJZ).In Muntenegru nu au mai fost inregistrate cazuri noi de contaminare timp de 20 de zile consecutiv, scrie luni agentia croata de presa HINA.Blue Air anunta reluarea zborurilor regulate la inceputul lunii iulie 2020 , in mod etapizat, dupa un program corelat cu reglementarile privitoare la mobilitate implementate la nivel european.Pana atunci, Blue Air va continua sa opereze zboruri la cerere si charter, in functie de reglementarile de calatorie specifice fiecarei destinatii si de cererea inregistrata pentru fiecare dintre acestea. Aceste zboruri sunt parte integranta a unui plan de adaptare la noile conditii economice, generate de restrictiile de mobilitate impuse de pandemie.Lufthansa, care discuta cu guvernul german un program de salvare de peste 9 miliarde de euro, va relua zborurile catre 20 de destinatii de la jumatatea lunii iunie, inclusiv catre unele centre de vacanta, a declarat duminica un purtator de cuvant al companiei.Intre aceste destinatii se afla Mallorca, Creta, Rhodos, Feroe, Venetia, Ibiza si Malaga, a spus purtatorul de cuvant, adaugand ca zborurile vor porni de la aeroportul din Frankfurt.Turistii straini isi pot face rezervari pentru vacante in Spania incepand din iulie, in conditiile in care carantina de doua saptamani impusa in prezent pentru calatorii din alte tari va fi probabil suspendata pana atunci, a anuntat luni ministrul spaniol al turismului, Reyes Maroto.Una dintre cele mai lovite natiuni din lume de noul tip de coronavirus, Spania, tara puternic dependenta de turism, isi relaxeaza gradual masurile de izolare stricte, chiar daca ii plaseaza in continuare in carantina pe vizitatorii straini, pentru a impiedica un al doilea val de contaminari.Cehia a intrat luni in ultima faza de relaxare a restrictiilor impuse de noul coronavirus in viata economica si sociala, care consta in redeschiderea piscinelor si a spatiilor inchise, precum restaurante si hoteluri.O alta noutate este ridicarea obligatiei de a purta masca in aer liber, masca sanitara ramanand totusi obligatorie in transportul public, in magazine si in alte spatii inchise, relateaza EFE.Totusi, mastile sunt inca prezente pe chipurile multor trecatori, un lucru care tine insa de precautie si de libera alegere a fiecaruia pentru a se proteja de COVID-19, intr-o tara in care cetatenii au adoptat cu mare seriozitate aceasta masura de protectie.Tarile europene relaxeaza gradual restrictiile impuse pentru a limita raspandirea COVID-19, in contextul in care numarul noilor cazuri de infectare cu noul coronavirus ramane in general scazut comparativ cu perioada de varf.Citeste aici mai multe despre masurile valabile acum in tari precum Austria, Danemarca, Spania sau Grecia.Maria Neira, directoarea pentru sanatate publica a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a declarat luni ca modelele cu care se lucreaza elimina "tot mai mult" posibilitatea producerii unui al doilea val important de coronavirus, relateaza EFE.Potrivit lui Neira, "a fost diminuata atat de mult rata de transmitere, incat virusul va avea dificultati sa supravietuiasca. Trebuie sa fim insa foarte prudenti pentru a declara ca acesta este sfarsitul valului, insa datele arata ca cel putin a fost evitata transmiterea si explozia din primele saptamani".