Lucrurile bune care se intampla

Si sansele ca asta sa se intample sunt tot mai mari, judecand dupa ultimul raport care ne informeaza ca numarul de noi imbolnaviri a scazut sub 200.De fapt, si decizia TAROM de a relua zborurile spre si dinspre Italia reprezinta un mesaj foarte important in acest sens.Nu in ultimul rand, vestile bune vin si din partea oamenilor de stiinta: Mersul la piscina in vreme de pandemie este sigur, spun acestia, ceea ce ne face sa ne gandim cu mai mari sperante catre vacanta de vara care va veni si ea la timpul ei.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca, daca numarul de cazuri noi de imbolnavire cu coronavirus va continua sa scada sau daca va exista un numar constant mic, se poate ajunge la deschiderea teraselor de la 1 iunie, iar din 15 iunie s-ar putea deschide plajele Noul coronavirus nu se raspandeste prin apa, astfel ca inotul in piscina sau relaxatul in jacuzzi nu sunt atat de periculoase - aceasta este concluzia specialistilor in sanatate publica din Statele Unite.Compania TAROM introduce de marti zboruri din Bucuresti spre Roma, Milano si retur , potrivit unui anunt postat pe pagina sa de Facebook."La solicitarea dumneavoastra, am introdus urmatoarele zboruri spre si dinspre Italia cu data de calatorie 26 mai 2020: Bucuresti - Roma - Bucuresti, tarif 208 euro, cu bagaj de mana de 10 kg si bagaj de cala de 30 kg incluse; Bucuresti - Milano - Bucuresti, cu tarif de 200 euro, cu bagaj de mana de 10 kg si bagaj de cala de 23 kg incluse", subliniaza reprezentantii companiei.Exista angajamente in suma de peste 10 miliarde de dolari in campania Comisiei Europene vizand finantarea cercetarii internationale privind teste, tratamente si vaccinuri impotriva COVID-19, anunta Ursula von der Leyen.Campania de strangere de fonduri in vederea finantarii cercetarii internationale privind teste, tratamente si vaccinuri impotriva noului coronavirus a depasit pragul de zece miliarde de dolari , a anuntat marti presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.