Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

Printre vestile bune se mai numara si stirea ca Institutul Cantacuzino incepe sa caute solutii pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului virus, dar si ca in Romania putem cumpara acum o masca de protectie reutilizabila premiata de Comisia Europeana.Mai departe, avem vesti bune si pentru cei care isi planuiesc vacantele in viitorul apropiat: hotelurile si restaurantele nu vor taxa in plus clientii pentru a-si recupera banii pierduti in ultimele luni, iar Sanctuarul de ursi de la Zarnesti isi redeschide portile!Au trecut mai bine de 2 luni de la lansarea initiativei comunitatii de makeri de a produce si distribui viziere gratuit catre cadrele medicale, asistente, personal DSU si alte cadre medicale aflate in lupta cu COVID-19.Astazi prin Viziere.ro si numai impreuna cu partenerii din proiect, tinerii au reusit sa distribuie 250.000 de vizere catre medici, asistente sau personal din prima linie; sa ajute peste 1.500 de unitati medicale, CMI-uri, organizatii si institutii, sa implice 2.500 de voluntari; sa produca 270.000 de viziere; sa coordoneze 23 de centre regionale din toata tara; sa trimita 10.000 de colete continand viziere gratuite, in toata tara si sa extinda initiativa peste granite - 1 centru international - Viziere.md.Centrul OncoGen, in parteneriat cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", a castigat competitia organizata de Ministerul Educatiei pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva virusului SARS-nCov-2.Suma se ridica la 3,5 milioane de lei si ii permite continuarea cercetarilor pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Centrul OncoGen si recunoscut atat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) cat si de guvernul britanic. Sanctuarul de ursi de la Zarnesti se va redeschide marti, 2 iunie, pentru turisti, administratorii rezervatiei pregatind, pentru protectia vizitatorilor, o serie de masuri de distantare, dupa ce in urma cu o saptamana a fost redeschisa si Rezervatia de zimbri din Vama Buzaului."Ursuletii va asteapta sa ii vizitati, incepand de marti, 2 iunie. Suntem pregatiti pentru primii vizitatori, iar siguranta si sanatatea celor care calca in padurea ursuletilor este o prioritate pentru noi. De aceea, am lucrat intens in aceste zile pentru ca toata lumea sa fie in siguranta", a precizat administratorul Sanctuarului Libearty, Fundatia Milioane de Prieteni, pe pagina de Facebook.Conform sursei citate, vor fi doar trei intrari, la orele 9:00, 10:00 si 11:00 dimineata, iar numarul maxim de persoane in fiecare dintre acestea va fi 20, plus ghidul rezervatiei.Niciunul dintre membrii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) nu si-a propus sa mareasca tarifele pentru serviciile turistice oferite in acest sezon, a declarat prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, in cadrul unei videoconferinte organizata de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA)."Pentru aceasta vara, niciun coleg de-al meu nu si-a propus sa mareasca tarifele in ceea ce priveste prestatiile de servicii turistice. In hotelarie, in serviciile turistice, la pensiuni, la hoteluri, pe litoral, in balnear, nimeni nu si-a propus sa mareasca tarifele, dimpotriva, si-au propus sa faca, pe anumite perioade, oferte speciale cu scaderea tarifelor", a afirmat reprezentantul Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc. Mastile de protectie au devenit indispensabile in toata lumea, in ultimele luni, dupa ce numeroase studii au aratat ca folosirea lor scade riscul de infectare cu noul coronavirus, cu pana la 80%.Mai mult, unii oameni de stiinta sustin ca purtarea mastilor de catre majoritatea populatiei unei tari poate opri evolutia epidemiei pe plan local.Ȋn acest context, producatorul bulgar Platex a creat o masca reutilizabila, testata in laborator special pentru eficienta de filtrare a unor virusi similari cu SARS-CoV-2 si a obtinut un procent de 90%. Aceasta initiativa a fost prezentata la Hackathonul EUvsVirus, organizat de Comisia Europeana, de catre o echipa formata din doi romani si trei bulgari, si a castigat premiul II, din aproape 2.000 de proiecte inscrise.Acum, echipa distribuie mastile in Romania si intreaga Europa."Am comparat masca Platex cu masca traditionala, cea chirurgicala, de unica folosinta. Ȋn timp ce a doua are o eficienta de filtrare a virusilor de doar 36,9%, produsul nostru are 90%, la primele utilizari. Dupa cinci spalari, eficienta stratului protectiv scade la aproximativ 80%, iar dupa 10+ spalari, eficienta ramane constanta la 68,3%.Masca asigura un grad inalt de protectie pentru cel putin 30 de utilizari".