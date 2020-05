Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

De fapt, intreaga Europa se relaxeaza si deschide, pas cu pas, granitele inaintea inceperii sezonului estival.Vesti bune vin si pentru parintii care aveau nevoie de sprijin: din 15 iunie s-ar putea redeschide cresele si gradinitele.Terasele se redeschid de la 1 iunie, pastrand, totusi, cateva masuri de siguranta. Mesele vor fi asezate la cel putin 2 metri, vor putea sta maxim patru persoane la o masa, iar fiecare local va avea posibilitatea de a verifica temperatura clientilor, daca doreste.Tot de la 1 iunie, cine vrea sa iasa din localitate nu mai are nevoie de declaratie pe propria raspundere, a anuntat presedintele Klaus Johannis Totodata, seful statului a anuntat ca de la 1 iunie se vor putea organiza spectacole in aer liber, la care vor putea participa maximum 500 de spectatori.In plus, de la aceeasi data se reiau si competitiile sportive. Cresele si gradinitele s-ar putea redeschide pe 15 iunie . Reprezentantii INSP au facut recomandari pentru redeschiderea gradinitelor, potrivit carora copiii vor trebui sa pastreze o distanta de 1,5 metri unul fata de altul.Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii lucreaza la un pachet de masuri care vor fi luate pentru redeschiderea creselor si gradinitelor."Se recomanda reducerea numarului de copii in grupa. Trebuie asigurata o suprafata de 4,5 mp/copil", se arata in document. Primul ventilator romanesc pentru cazuri de insuficienta respiratorie care a fost conceput, incepand din luna martie, de un grup de ingineri din Targu Mures si Cluj-Napoca, a trecut de primele teste efectuate pe animale de experiment de talie medie, la Centrul de Simulare si Abilitati Practice a Universitatii de Medicina si Farmacie (UMFST) "George Emil Palade"."Apreciem foarte mult pasii care s-au facut pana acum, acest prototip a trecut deja o serie de faze importante la nivelul centrului de simulare si astazi incepe o evaluare superioara pe organisme vii, in cadrului Centrului de Chirurgie Experimentala. Este un proiect care are nevoie de rafinare in continuare, dar am toata speranta ca acesti oameni implicati direct in proiect au si inteligenta si imaginatia necesara pentru ca proiectul sa aiba finalitatea pe care sa ne bucure pe fiecare dintre noi", a declarat rectorul UMFST Targu Mures, Leonard Azamfirei.