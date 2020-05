Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Spania, Grecia si Bulgaria ne-au oferit vesti extraordinare pentru aceia dintre noi care si-au planificat vacante in perioada urmatoare. In plus, si Romania pare ca se destinde si anunta deja primele spectacole in aer liber de stand-up comedy si nu numai.PepsiCo Romania, unul dintre liderii industrei de produse alimentare si bauturi racoritoare, si Fundatia PepsiCo sustin comunitatile afectate de criza COVID-19 prin donatii in valoare totala de 436.000 de dolari Sapte organizatii non-guvernamentale din Romania, care deruleaza proiecte umanitare, vor beneficia de aceste fonduri si produse.Astfel, PepsiCo Romania doneaza 136.000 de dolari catre organizatiile non-profit Crucea Rosie, Asociatia Adi Hadean si catre initiativa lansata de HORA (Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania) sub forma de bani, bauturi racoritoare si produse alimentare.MSD Romania doneaza jumatate de milion de lei catre Crucea Rosie Romana pentru sustinerea sistemului medical, protejarea cadrelor medicale si a pacientilor, in contextul pandemiei COVID-19, a anuntat vineri compania."Donatia va putea fi folosita pentru achizitia de echipamente medicale pentru spitalele din linia intai, echipamente de protectie pentru cadrele medicale din aceste unitati si din institutele de oncologie din tara, pentru medici de familie, precum si pentru voluntari ai Crucii Rosii Romane. Astfel o parte din fonduri va fi alocata pentru achizitia de aparatura si kituri de secventiere a SARS-CoV-2, kituri pentru teste rapide IgG/IgM COVID-19, atat pentru spitalele COVID-19, cat si pentru unitatile spitalicesti care trateaza pacienti oncologici. De asemenea, va fi dotata cu aparatura medicala unitatea mobila ATI achizitionata de Crucea Rosie Romana", se mentioneaza in comunicat. Bulgaria intentioneaza sa ridice de la 1 iunie obligativitatea carantinei timp de 14 zile pentru calatorii veniti din majoritatea tarilor Uniunii Europene, dar nu si pentru cei veniti din tari cu rate ridicate ale morbiditatii.Carantina va ramane obligatorie pentru calatorii veniti din Suedia, Belgia, Irlanda, Portugalia, Spania, Italia, Malta - state membre ale UE - si Regatul Unit (fosta tara membra a UE aflata in prezent in perioada de tranzitie), a spus seful Inspectoratului de stat pentru sanatate publica din Bulgaria, Anghel Kuncev.Si Grecia va primi turisti din Romania, Bulgaria si statele UE cu un profil epidemiologic similar cu cel al Greciei, incepand din 15 iunie, fara niciun fel de masuri de carantina, informeaza un comunicat de presa al Ambasadei Greciei in Romania.Potrivit sursei citate, restaurantele si cafenele din Grecia au fost redeschise inca din 25 mai, cu pastrarea distantei sociale prin rearanjarea locurilor. Incepand din 1 iunie vor fi redeschise si camping-urile si hotelurile, urmate din 15 iunie de toate spatiile de cazare a turistilor.Spania va deschide gradual turismul in aceasta vara, incepand cu tarile europene, si se va asigura ca vizitatorii merg numai in zonele unde coronavirusul este sub control, a declarat pentru Reuters ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya.Spania este a doua cea mai vizitata tara din lume, dupa Franta, iar turismul este crucial pentru economie, contribuind cu aproape 12% la Produsul Intern Brut. Dar acest sector a fost puternic afectat de pandemia de coronavirus (COVID-19), iar autoritatile vor sa fie prudente cand vor incepe sa primeasca vizitatori, la 1 iulie, a afirmat Gonzalez Laya. Austria renunta de la 15 iunie la obligativitatea purtarii mastilor de protectie in scoli, magazine si locuri turistice, dat fiind ca numarul cazurilor active de infectare cu noul coronavirus a scazut sub 650, a anuntat vineri executivul de la Viena, transmite DPA.Austria s-a numarat printre primele state europene care au impus obligativitatea purtarii mastilor, la inceputul lunii aprilie, pentru a preveni transmiterea infectiei cu noul coronavirus.Show-urile de stand-up comedy vor fi reluate, incepand din 5 iunie , cu un maraton sustinut de 20 de artisti pe cea mai mare scena dedicata acestui tip de spectacole din centrul Capitalei.Printre cei care vor urca pe scena in aer liber de pe Splaiul Unirii 225 (in incinta Hop Garden) se numara Cosmin Nedelcu (Micutzu), Bordea, George Tanase, Radu Bucalae, George Adrian Mane Voicu, Elena Voineag, Teodora Nedelcu.Primarul Timisoarei, Nicolae Robu , a anuntat ca in centrul orasului va fi organizat, in weekendul viitor, un concert in aer liber , cu respectarea tuturor recomandarilor venite de la autoritatile centrale.Concertul va fi sustinut in Piata Libertatii, iar pe scena sunt invitate sa cante formatiile Phoenix , Pro Musica si Cargo.