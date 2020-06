Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

Astazi aflam cum au reusit companiile sa doneze mancare in valoare de 100.000 de euro pentru medicii din prima linie, cum Salvati Copiii doteaza cu aparatura medicala Spitalul Grigore Alexandrescu, pentru a doua oara de la inceputul pandemiei, dar si ca Romania a inregistrat cel mai mic numar de cazuri zilnice din ultimele doua luni.In plus, romanii vor putea merge in curand la sala de fitness sau in vizita la Castelul Peles, lucruri care inainte ne pareau normale, dar acum capata un alt sens pentru fiecare dintre noi.In decursul a peste 2 luni de campanie, echipa Kane - New Romanian Cuisine, alaturi de partenerii sai comerciali, a pregatit si a donat 15.100 de meniuri, respectiv 45.300 portii de mancare , cu o valoare totala de peste 100.000 de euro.Partenerii principali ai proiectului umanitarau fost Mastercard si Kaufland Romania.Alte 3.370 de meniuri au fost donate catre persoane vulnerabile, cu sprijinul Asociatiei Act for Tomorrow, Asociatiei Studentilor la Constructii din Bucuresti si Asociatiei Geeks For Democracy / Cumparaturi La Usa Ta.Pentru a invinge este nevoie de resurse, iar mancarea de buna calitate a fost o resursa indispensabila pentru acestia.Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, unitate pediatrica de elita, primesc aparatura medicala necesara unor interventii optime, inclusiv in ceea ce priveste intubarea pacientilor, prin intermediul Fondului de Urgenta pentru Spitale deschis de Salvati Copiii, pentru intarirea capacitatii spitalelor, aflate sub presiune crescuta pe fondul pandemiei de COVID-19.Astfel, cu sprijin de la Penny Market, unitatea medicala va fi dotata cu aparatura ORL in valoare totala de 35.000 de euro Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, spera ca incepand cu 15 iunie masurile restrictive cauzate de epidemia de coronavirus sa se relaxeze si salile de fitness sa se deschida publicului larg in conditii speciale, respectand normele de igiena. Castelele Peles si Pelisor din statiunea prahoveana Sinaia s-au redeschis pentru vizitare, conducerea muzeului stabilind ca turistii vor putea vizita doar anumite zone ale acestor obiective, nefiind organizate tururi ghidate.Potrivit unui comunicat emis de Muzeul National Peles (MNP), in cazul Castelului Peles va putea fi vizitata doar expozitia de baza aflata la parterul cladirii, aceasta fiind deschisa de marti pana duminica, de la 8:30 pana 17:30.Ultima intrare este programata la 16:45, iar zilnic, in intervalul 12:30 - 13:00, se face o pauza pentru dezinfectarea suprafetelor si aerisirea spatiilor expozitionale.In ultimele 24 de ore raportate marti la pranz au fost inregistrate 119 noi cazuri de imbolnavire. Este cel mai mic numar de cazuri zilnice din ultimele doua luni . Vesti bune!