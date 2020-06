Lucrurile bune care se intampla

Ziare.

com

Am aflat, astfel, in ultimele ore, ca unul dintre spitalele importante de copii din Bucuresti a primit o donatie generoasa, ca exista autoritati locale care investesc in aparate de dezinfectare brevetate de romani, dar si ca vecinii nostri se pregatesc sa anunte sfarsitul restrictiilor.Grupul Grampet continua campania lansata in luna mai si doneaza unul dintre cele zece aparate de testare COVID-19 spitalului de copii Victor Gomoiu din Bucuresti , impreuna cu 1.000 de kituri de testare.Conform unui comunicat al companiei, remis AGEERPRES, aparatul de ultima generatie tip eCL8000-Automated ECL Immunoassay Analyzer, care are o viteza de procesare a 86 de teste pe ora si poate genera rezultatele in 18 minute, a fost instalat si calibrat in laboratorul spitalului miercuri dimineata.In urma cu o luna, o donatie similara a ajuns la Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals. Primaria Comunei Ciugud a folosit si a testat in decursul lunii mai o statie de dezinfectare pentru accesul in zone publice cu trafic intens, produsul fiind inventat si realizat in Romania.Statii similare au fost montate pentru folosire si testare in farmacia comunei precum si in scoala din Ciugud, unitate de invatamant in care statia de dezinfectare este folosita saptamana aceasta de catre elevii de clasa a VIII-a care se pregatesc de examen.Statia permite dezinfectarea mainilor, dar si a incaltamintei, putand fi amplasata la intrarea in institutii publice, unitati de invatamant, magazine, hoteluri, supermarketuri sau in orice spatiu public cu trafic intens.Din 15 iunie, in Bulgaria nu va mai fi obligatoriu purtarea mastii de protectie ca masura impotriva coronavirusului, a anuntat miercuri premierul Boiko Borisov.Conform noilor reguli, vor inceta toate restrictiile legate de epidemie si vor ramane in vigoare doar masurile sociale.Starea de urgenta din cauza epidemiei de COVID 19, declarata in 13 martie, a incetat in Bulgaria dupa mai putin de doua luni, fiind inlocuita de o "situatie epidemica exceptionala" timp de o luna, interval care se incheie in 14 iunie.Dupa o luna de ridicare graduala a restrictiilor, Italia si-a redeschis miercuri si frontierele pentru turistii europeni , un nou pas spre normalizare si relansare a turismului inainte de sezonul estival, transmite AFP."Tara revine la viata", a concluzionat ministrul Afacerilor Regionale, Francesco Boccia, in conditiile in care au fost reluate zborurile internationale pe aeroporturile din trei mari orase: Roma, Milano si Napoli.