Lucrurile bune care se intampla

Tot la capitolul restrictii ridicate putem include si Bulgaria, care a anuntat ca din 15 iunie renunta la toate regulile impuse in ultima perioada.Intre timp, oamenii buni fac fapte bune si viata tinde spre o noua normalitate: la Cluj, spre exemplu, se inaugureaza primul Cinema Drive-In, astfel incat clujenii sa se poata relaxa in weekend, fara riscuri.Initiata la inceputul starii de urgenta de Yellow.Menu in colaborare cu Impetum Group, campania #FarfuriiLaDatorie a pornit ca un demers de solidaritate fata de cei din prima linie. Printr-un efort colectiv, a u fost livrate peste 10.000 de portii de mancare , asigurand zilnic o masa calda pentru medicii si personalul auxiliar de la spitalele greu incercate in plina pandemie - Institutul Matei Bals, Spitalul Colentina, Spitalul de Urgenta Floreasca si Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din Capitala.Guvernul a decis, in sedinta de joi seara, ca romanii vor putea merge la plaja fara sa fie nevoiti sa inchirieze sezlonguri "Sa fie permis accesul pe plaja si persoanelor care nu sunt, practic, in cadrul plajelor amenajate cu sezlonguri. Popular spus, pentru cei care doresc sa faca plaja la marginea marii, fara sezlonguri.Aceste persoane vor trebui sa respecte aceleasi reguli ca si cele care fac plaja pe sezlonguri", a declarat Ionel Danca, seful Cancelariei premierului. Bulgaria va elimina toate restrictiile impuse in urma pandemiei de COVID-19 incepand din 15 iunie, inclusiv purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile publice inchise, a informat joi Guvernul de la Sofia.Comisia Europeana a anuntat, joi, ca va dona 300 de milioane de euro in favoarea Gavi, alianta pentru vaccinuri, in perioada 2021-2025, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.Aceasta suma va contribui la imunizarea a 300 de milioane de copii din intreaga lume si va finanta constituirea de rezerve de vaccinuri utile in cazul epidemiilor de boli infectioase.In cateva zile in Cluj Napoca va fi inaugurat un cinema de tip Drive-In Programul va fi de trei zile pe saptamana: vineri, sambata si duminica."Cinema-ul se va deschide din 19 iunie. Inca nu stim exact ce filme vor rula. Ne gandim la acest aspect. Ce pot sa va spun este ca, timp de trei saptamani, vom avea filme din anii 70, 80 si 90, in weekenduri", a declarat unul dintre organizatori.