Mancare de peste 100.000 de euro pentru spitale din Bucuresti si persoane vulnerabile: 45.300 de portii distribuite pana acum

Partenerii principali ai proiectului umanitar #ACUM au fost Mastercard si Kaufland Romania.Dintre acestea, 11.730 de meniuri au fost donate medicilor din prima linie, de la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes, Spitalul de Urgenta Floreasca, Institutul Oncologic Alexandru Trestioreanu si Spitalul Clinic de Copii Marie Sklodowska Curie.Alte 3.370 meniuri au fost donate catre persoane vulnerabile, cu sprijinul Asociatiei Act for Tomorrow, Asociatiei Studentilor la Constructii din Bucuresti si Asociatiei Geeks For Democracy / Cumparaturi La Usa Ta.Pentru a invinge, este nevoie de resurse, iar mancarea de buna calitate a fost o resursa indispensabila pentru acestia., a spusProiectul #ACUM a fost initiat de catre restaurantul Kane - New Romanian Cuisine in luna martie, imediat dupa declararea starii de urgenta, cu scopul de a pregati si dona mancare gustoasa celor care au fost si sunt cei mai mari eroi in aceasta perioada, medicii si asistentele din spitale, dar si catre persoane varstnice si familii din medii vulnerabile.Restaurantul a devenit temporar bucatarie comunitara printr-un un proces complex de transformare si reorganizare a fluxurilor interne, demarat inca din 15 martie, punand la punct un program drastic de igiena si verificare a produselor, a colegilor implicati si a spatiului in care s-a gatit.Campania #ACUM a fost posibila cu sustinerea partenerilor principali Mastercard si Kaufland Romania care au inteles imediat importanta sustinerii celor care au avut cea mai mare nevoie de suport in aceasta perioada, dar si a altor companii care au ales sa sustina o initiativa comunitara: Genesis Property (Novo Park si WestGate), BCR, Lateral, Secom, Autonom, Biodeck, Urban Spaces si Act for Tomorrow.Datorita acestei sustineri, am reusit sa transformam temporar Kane in bucatarie comunitara si sa implementam proceduri de igiena maximale, sa sustinem financiar alti colegi din industrie si, mai ales, sa facem o fapta buna., a declaratPentru noi, la Kaufland Romania, a fost un exemplu ca responsabilitatea face diferenta", a declaratIn cele doua luni de campanie, #ACUM a insemnat 15.100 meniuri / 45.300 portii de mancare donate catre 5 spitale din Bucuresti (11.730 meniuri / 35.190 portii) si persoane din medii defavorizate (3.370 meniuri / 10.110 portii). O echipa de 11 bucatari (dintre care 4 au venit din echipele restaurantelor Noua, Le Bab, Fish House sa ajute echipa Kane) au lucrat peste 3.750 ore sa le pregateasca, iar 46 de voluntari au distribuit meniurile catre familii din medii defavorizate si varstnici, categorie de populatie profund afectata de pandemie.#ACUM am demonstrat cu totii ca impreuna putem ajuta, ca impreuna ne putem mobiliza in timp record pentru a face fapte bune. Mobilizarea partenerilor, a echipei Kane si a colegilor de industrie ne-a aratat ca #ACUM poate continua in viitor de cate ori va fi nevoie si in cat mai multe directii.Avem multe lucruri de realizat si imbunatatit dupa aceasta perioada si, mai ales, va fi nevoie sa sustinem multe categorii de beneficiari.Tinem aproape, vom reveni cu noi fapte bune!