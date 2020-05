Orange sustine accesul la educatie digitala impreuna cu Salvati Copiii si Fundatia Orange

Ziare.

42% dintre cei mai vulnerabili 2.300 de copii de varsta scolara inclusi in programele de suport Salvati Copiii nu au avut acces la cursurile online organizate de scoli in perioada care s-a scurs de la inchiderea scolilor, din cauza lipsei echipamentelor necesare sau a conexiunii la internet.Totodata, o buna parte dintre copii pot folosi computerul, tableta sau telefonul inteligent doar ocazional, astfel incat acestia nu au mereu acces la cursurile desfasurate online, ceea ce conduce la fragmentarea procesului de invatare. Salvati Copiii Romania vine in sprijinul elevilor din mediile defavorizate si faciliteaza accesul acestora la educatie prin intermediul a 2.000 de tablete echipate cu servicii de internet, ce au fost achizitionate cu sustinerea Orange in conditii preferentiale.Ca raspuns la aceeasi nevoie semnalata de comunitati, saptamanile trecute Fundatia Orange a oferit spre folosinta cele 1.500 de tablete utilizate in cadrul programului Digitaliada elevilor cu situatii dificile din cele 50 de scoli in care se desfasoara programul.Mai mult decat atat, Orange ofera acces gratuit la internet pentru 2 luni pentru 30.000 de elevi si profesori din 100 de scoli primare si gimnaziale din Romania, astfel incat acestia sa poata continua cursurile in mediul online.Acest beneficiu se adreseaza tuturor clientilor Orange ce sunt cadre didactice active (profesori si directori) sau reprezentanti legali ai unui elev inregistrat in una dintre cele 100 de scoli incluse in programele Salvati Copiii si ale Fundatiei Orange.In egala masura, impactul schimbarilor generate de actuala criza medicala sunt resimtite de profesorii care se confrunta cu provocarile unei noi realitati.In sprijinul lor, Fundatia Orange organizeaza pentru 120 de profesori din 15 judete, webinare gratuite destinate utilizarii metodelor digitale de predare prin folosirea platformei Digitaliada Invatare si Testare online.Webinarele incep in data de 25 mai si sunt destinate profesorilor implicati in programele educationale ale Salvati Copiii.De la inceputul suspendarii cursurilor, au fost organizate alte peste 20 de webinare, pentru peste 400 de profesori de diferite discipline, din toata tara, dornici sa invete sa foloseasca resursele si platforma interactiva gratuita Digitaliada.De asemenea, tot pentru a sustine invatarea online, Orange a decis prelungirea beneficiului prin care se acorda trafic de date gratuit si acces la cele peste 2.000 de resurse educationale din platforma www.digitaliada.ro si in sectiunea interactiva Invatare si Testare online, pana la data de 1 septembrie 2020.Din dorinta de a contribui la reducerea decalajului si la imbunatatirea situatiei socio-educationala a copiilor vulnerabili, Salvati Copiii Romania lanseaza un apel la donatii pe numarul de SMS 8847 (text SALVEZ, donatie singulara de 4 euro) sau prin contributii online pe www.salvaticopiii.ro/coronavirus/sustinerea-copiilor-vulnerabili Informatii complete despre campania Orange "Fiecare gest conteaza" de sustinere a comunitatii in contextul Covid-19 pot fi gasite pe platforma de responsabilitate sociala, Pentru maine