Spectacol rar in Delta Dunarii! Ce pasari au putut fi observate ieri in rezervatie FOTO

In data de 25 mai 2021, inspectorii ecologi din cadrul RBDD au observat 49 exemplare de pasari flamingo in timpul actiunilor de monitorizare a zonei strict protejate lac Saraturi Murighiol.Tot ieri, un numar de aproximativ 60 de exemplare de pasari flamingo au fost observate pe lacul Tuzla din RBDD.Astfel de observatii au mai fost facute sporadic si in anii anteriori, in zona de coasta a Marii Negre din RBDD, dar nu in numar asa de mare (doar trei - patru exemplare). Specia este cuibaritoare in Bazinul Mediteraneean, cu coloniile cele mai apropiate de Romania in Grecia, Turcia sau Muntenegru (salina Ulcinij).