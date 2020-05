PepsiCo Romania doneaza 436.000 de dolari catre ONG care lupta impotriva efectelor COVID-19

Ziare.

Sapte organizatii non-guvernamentale din Romania, care deruleaza proiecte umanitare, vor beneficia de aceste fonduri si produse.Astfel, PepsiCo Romania doneaza 136.000 de dolari catre organizatiile non-profit Crucea Rosie, Asociatia Adi Hadean si catre initiativa lansata de HORA (Organizatia Patronala a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania) sub forma de bani, bauturi racoritoare si produse alimentare.In acelasi timp, Fundatia PepsiCo doneaza 300.000 de dolari catre Crucea Rosie, Asociatia Adi Hadean si alte patru ONG-uri, ce urmeaza a fi anuntate in perioada urmatoare.Donatiile au ca scop principal sprijinirea categoriilor sociale vulnerabile, prin oferirea de hrana calda si suport medical, venind in acelasi timp si in sprijinul cadrelor medicale aflate in prima linie., a declaratProgramele sustinute cu ajutorul Fundatiei PepsiCo au peste 40.000 de beneficiari directi.Prin intermediul Solidar Social, Asociatia Adi Hadean devine cantina umanitara pe perioada urgentei sanitare declansate de pandemie. PepsiCo va contribui la distribuirea a 1.200 de mese calde zilnic pe o perioada de o luna, grupurilor vulnerabile din spitale, scoli si centre comunitare, la nivel national. Astfel, Asociatia Adi Hadean va primi o donatie totala de 105.000 de dolari, dintre care 60.000 de dolari pentru mese calde si 45.000 de dolari sub forma de produse.Totodata, PepsiCo Romania va dona 29.000 de dolari, dintre care 25.000 in numerar si 4.000 sub forma de bauturi catre Masa Bunatatii, o initiativa lansata de HORA ce isi propune sa creeze un lant al faptelor bune.Fondurile vor fi directionate celor 16 restaurante partenere HORA, care vor pregati si livra mese calde cadrelor medicale de la mai multe spitale din Bucuresti si persoanelor fara adapost din Sectorul 3.Proiectul Romania Salveaza Romania, lansat de Crucea Rosie, va primi 50.000 de dolari de la Fundatia PepsiCo, pentru achizitia de materiale medicale necesare pentru minimum 1.000 de cadre medicale.PepsiCo Romania a actionat inca de la primele semne ale crizei sanitare, donand produse pentru 11 spitale din tara, prin propriile canale de distributie.Produsele PepsiCo sunt savurate de consumatori din peste 200 de tari si teritorii din intreaga lume, de un miliard de ori pe zi.PepsiCo a generat peste 67 miliarde dolari venit net in 2019, adus de un portofoliu de alimente si bauturi care include Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker si Tropicana.Portofoliul PepsiCo este format dintr-o gama variata de produse alimentare si bauturi savuroase, printre care 23 de branduri ce genereaza fiecare peste 1 miliard de dolari in vanzari de retail anuale.Pentru mai multe informatii, vizitati www.pepsico.com Infiintata in 1962, Fundatia PepsiCo este divizia filantropica a companiei PepsiCo, ce colaboreaza cu organizatiile non-profit in scopul dezvoltarii de solutii inovatoare, pentru problemele comunitatilor defavorizate din intreaga lume.In Romania, fundatia s-a implicat in proiecte prin care a sprijinit comunitatile vulnerabile.