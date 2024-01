Povestea omului care a luat ultimul zbor disponibil pentru a-si cere iubita de sotie

Povestea de dragoste dintre un canadian cu origini egiptene si o italo-americana iese la iveala in plina pandemie de coronavirus.

Eihab Boraie se afla in Cairo cand tot mai multe state au anuntat ca isi inchid granitele. Era departe de marea sa iubire, Francesca Brundisini, aflata in Quebec City.

Avea alaturi familia din Cairo, dar gandul sau se indrepta catre Francesca. Aceasta era mutata de curand in orasul canadian, nu avea prieteni sau alte cunostinte. De parca distanta nu era de ajuns, mama Francescai, aflata in Italia, punea presiune pe cel care urmeaza sa-i fie viitor ginere sa faca ceva.

Drept urmare, Eihab Boraie a decis sa cumpere bilete in ultimul zbor disponibil spre Quebec.

"Distanta, incertitudinea si o mama italianca alarmata, care se panica in Italia, toate acestea m-au determinat sa fac o miscare. Nu era nicio garantie ca voi fi capabil sa gasesc un zbor si faptul ca mi-am lasat familia in urma m-a lasat naucit. Ambii parinti ai mei sunt trecuti de 60 de ani si sunt in mare pericol, tinand cont ca au probleme de sanatate, inclusiv diabet si probleme cu inima.

Faptul ca i-am parasit inseamna ca as putea sa nu-i mai vad vreodata. Dar ei m-au incurajat sa incerc sa gasesc un zbor, partial pentru ca erau ingrijorati ca iubita mea este singura in Canada, dar si pentru ca cu totii ne gandeam ca e imposibil sa gasim un bilet", a povestit Eihab Boraie pentru CNN.

Din momentul in care Egiptul a anuntat ca-si inchide granitele, preturile biletelor au crescut enorm. De la 700 de dolari, acestea aveau sa ajunga la 3.000 de dolari. Si asta nu era singura problema. Toate aveau escala in aeroporturi din tari in care pandemia de coronavirus era la un nivel alarmant.

In cele din urma, Boraie a hotarat sa isi treaca numele pe o lista de asteptare, cu gandul ca va prinde un zbor direct al EgyptAir catre Toronto, care urma sa-i repatrieze pe canadienii ramasi in Egipt.

"Incredibil, la cateva ore inainte de inchiderea granitelor, am primit un telefon in care mi s-a confirmat ca am un loc in ultimul zbor spre Canada", a exclamat Boraie.

Ajuns in aeroport in mare graba pentru a-si cumpara biletul, el a descoperit brusc un magazin de bijuterii. Atunci, universul i s-a schimbat. Si-a dat seama ca trebuie sa cumpere un inel.

"Era ridicol ca acest magazin deloc esential a ramas deschis, dar a fost ca si cum universul stia ca am nevoie de el in acest moment", a povestit Boraie.

Intr-un aeroport pustiu, canadianul cu origini egiptene s-a urcat in avion cu teama de a nu sta langa cineva care sa aiba simptome de coronavirus. A nimerit fix langa o doamna in varsta de 72 de ani care tusea si avea nasul infundat.

"In timpul zborului, fiecare moment in care ea tusea imi amintea ca este posibil sa stau langa un inamic invizibil. Am intrebat-o daca se simte bine si continua sa ma asigure ca este ok", a explicat acesta.

A ajuns cu bine la Toronto si de aici a luat un nou zbor spre Quebec, intr-un avion pe jumatate gol. La aeroport, el a fost asteptat de iubita sa, Francesca.

"Cand am ajuns, m-am asezat in genunchi si am intrebat-o daca vrea sa fie sotia mea. A fost prinsa complet pe nepregatite, in conditiile in care cu 48 de ore inainte nu stia cand sau daca ma va mai vedea vreodata. A acceptat propunerea, ne-am dat jos mastile si am oficializat totul cu un sarut lung", a povestit Boraie.

"M-am simtit usurat ca a spus da, ca si cum as fi avut confirmarea ca, desi aceasta calatorie a fost riscanta, a meritat. Nu-mi pot imagina ce as fi facut daca ea refuza, in conditiile in care zbor de intoarcere spre Egipt nu mai aveam", a adaugat Boraie.

Cei doi au transmis imediat vestea cea mare familiei Francescai, aflata in Italia. "Ne-au spus ca este prima veste buna pe care o aud de mai bine de o luna", a incheiat Boraie.

Eihab si Francesca planuiesc sa se casatoreasca in Italia, pe insula Giglio, dar refuza sa mearga prea departe cu planurile pentru moment.