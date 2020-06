Salvati Copiii doteaza pentru a doua oara Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti, cu aparatura medicala vitala pentru Sectia ORL

Fondul de urgenta pentru spitale, bilant de etapa

Astfel, cu sprijin de la Penny Market, unitatea medicala va fi dotata cu aparatura in valoare totala de 35.000 de euro, dupa cum urmeaza:● Fibroscop Nazofaringo-laringian, care reprezinta standardul optim pentru o rino-faringo-laringo diagnosticare completa;● Sursa de lumina, care furnizeaza o lumina alba foarte puternica, pentru a asigura o vizualizare clara a corzilor vocale;● Doua videofibroscoape flexibile nazofaringo-laringiane, cu camera video si monitor, esentiale pentru managementul cailor respiratorii si bronhoscopie.Aceste echipamente vor ajuta in solutionarea urgentelor majore din sfera ORL, care presupune salvarea copiilor care au aspirat sau inghitit corpi straini, aflati in iminenta de deces prin sufocare.De asemenea, se vor putea realiza bronhoaspiratii, absolut necesare copiilor cu afectiuni neurologice care nu pot respira spontan, dar si la copii cu stare generala grava, cu comorbiditati complexe, aflati in sectiile de terapie intensiva.Este cea de-a doua dotare de anul acesta pe care Salvati Copiii o face prioritar la Spitalul Grigore Alexandrescu, de la debutul pandemiei de COVID-19: la finalul lunii martie, unitatea medicala a primit un ventilator de suport respirator pentru sectia ATI pentru interventii in cazul patologiilor severe.Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Grigore Alexandrescu" este unul dintre cele doua spitale de copii din Bucuresti care asigura linie de garda continua in specialitatea ORL pediatrie, avand peste 30.000 de consultatii pe an si in medie 100 de consultatii pe zi.In cadrul sectiei ORL se efectueaza bronhoscopii 24 de ore din 24, iar anual, 400 de copii necesita extragerea corpilor straini., a vorbit despre importanta parteneriatului cu medicii:a declarat:Pana pe data de 5 iunie, toti cei care vor sa rasplateasca un medic, eroul de langa noi, pot participa la concursul Penny Market si Magic FM "Descopera eroii de langa tine!". Cea mai emotionanta poveste va fi premiata de Organizatia "Salvati Copiii" si Penny Market cu un cos de cumparaturi cu produse alimentare si pentru igiena, in valoare de 500 de euro.De la crearea Fondului de urgenta pentru intarirea capacitatii sistemului medical romanesc, aflat sub presiune in contextul pandemiei, 43 de unitati medicale si de ingrijire pacienti si 79 de cabinete de medicina de familie au primit echipamente de protectie si aparatura performanta.Peste 5.500 de cadre medicale au fost astfel sprijinite in lupta contra pandemiei cu 198.264 de echipamente si materiale medicale indispensabile.In perioada urmatoare, Salvati Copiii Romania va continua dotarea spitalelor cu echipamente de protectie (masti, combinezoane, viziere etc.) si aparatura medicala vitala (ecograf, monitoare de functii vitale, lampa UV, lampa de fototerapie, lampa de examinare mobila, injectomate, pulsoximetre, nebulizator, instrumentar medical) pentru:● Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda Iasi● Compartimentul de Primiri Urgente (CPU) al INSMC Alessandrescu-Rusescu Bucuresti● Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova● Spitalul de Urgenta Petrosani● Spitalul Municipal Fagaras.Pana in prezent, au fost colectate fonduri totale in valoare de 614.921 Euro, din care, 517.813 Euro prin solidaritatea in principal a urmatoarelor companii: Farmaciile Catena, Kaufland Romania, Oriflame, BCR, GSK, Garanti BBVA Group, Penny Market Romania, Libris.ro, Kimberly-Clark, Pfizer, Alliance Healthcare Romania, Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" si Asociatia Club Sportiv "RO Club Maraton". DPD Romania asigura transportul gratuit al echipamentelor.De asemenea, suma de 97.108 euro provine din donatiile persoanelor fizice care au vrut sa sprijine efortul medicilor.Donatiile sunt asteptate in continuare in contul RO43RNCB0071011434790083 si online pe site-ul Salvati Copiii.De 30 de ani, Salvati Copiii Romania construieste programe sociale, politici publice si practici solide in beneficiul copilului din Romania. Expertiza si complexitatea proiectelor la nivel national fac din organizatie o institutie sociala esentiala, al carei rol este medierea intre societatea si autoritatea publica, in beneficiul copilului.In trei decenii de activitate, Salvati Copiii a intervenit activ in societate, identificand solutii concrete pentru protejarea si sprijinirea copiilor vulnerabili, si a militat, in acelasi timp, pentru o colaborare viabila cu autoritatile decidente, pentru asigurarea interesului superior al copilului.Salvati Copiii si-a asumat rolul de supraveghere vigilenta a autoritatilor publice, in asa fel incat acestea sa implementeze politici publice de durata care sa corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodata, organizatia a reusit sa creeze retele active de solidaritate, prin incurajarea responsabilitatii sociale a companiilor si a societatii, in sens larg.In calitate de membru al Save the Children, cea mai mare organizatie independenta din lume care promoveaza drepturile copilului si care cuprinde 30 de membri si desfasoara programe in peste 120 de tari, VIZIUNEA noastra este o lume care respecta, pentru fiecare copil, dreptul sau la supravietuire, educatie, protectie si participare, asumandu-ne MISIUNEA de a obtine progrese importante privind modul in care copiii sunt tratati si producerea schimbarilor imediate si de durata in viata acestora.In cei 30 de ani de activitate, peste 2.200.000 de copii au fost implicati in programele si campaniile Organizatiei Salvati Copiii.