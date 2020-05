Scoala din valiza: Educatie online pentru 11.000 de beneficiari, in starea de urgenta

Ziare.

com

Proiectul a inregistrat peste 11.000 de beneficiari (elevi, profesori, parinti si voluntari), dintre care 6.000 sunt profesori si elevi inscrisi in platforma www.scoaladinvaliza.ro , a declarat"Scoala din Valiza" dispune de o platforma de e-learning www.scoaladinvaliza.ro, accesibila profesorilor si elevilor de pe orice dispozitiv conectat la internet, dar si de valize tehnologice mobile dotate cu tablete, laptop si internet, pentru a fi utilizate de elevii lipsiti de resurse.In perioada ce a urmat inchiderii scolilor, pentru a continua procesul educational, 250 de tablete si 10 laptopuri au fost puse la dispozitia beneficiarilor pentru a fi utilizate de acasa. Vodafone a pus la dispozitie 1.850 de SIM-uri pentru elevii si profesorii care dispun de terminale, dar au nevoie de conectivitate.Profesorii predau lectii interactive la toate materiile si participa, la randul lor, la sesiuni de formare profesionala periodice organizate cu sprijinul Fundatiei Vodafone Romania., a declaratTehnologia din proiectul "Scoala din Valiza" a inceput sa fie utilizata in opt scoli din tara in aprilie 2019. In acest moment, proiectul se desfasoara in 22 de scoli si centre Scoala dupa Scoala din zonele rurale, avand peste 11.000 de beneficiari directi si indirecti.Odata cu inchiderea unitatilor de invatamant din Romania, proiectul "Scoala din Valiza" a devenit o resursa valoroasa si eficienta pentru ca permite continuarea educatiei prin cursuri sustinute exclusiv online.In aceasta perioada, profesorii au creat peste 5.000 de lectii digitale in platforma www.scoaladinvaliza.ro, cu peste 500% mai mult fata de ultimele sase luni. 4.000 dintre aceste lectii au fost accesate de elevi, numar in crestere cu aproape 700%, fata de perioada anterioara starii de urgenta.Profesorii din proiect au beneficiat in ultimii doi ani de mai multe cursuri de formare digitala, astfel ca trecerea la invatamantul online nu i-a prins nepregatiti. Ei au dorit sa impartaseasca din experienta lor in crearea lectiilor digitale si altor cadre didactice din Romania si au fost gazdele a doua webinarii publice la care au participat peste 250 de profesori din toata tara.Pentru a se adapta mai usor educatiei exclusiv online, utilizatorii platformei "Scoala din Valiza" beneficiaza si de acces la servicii integrate gratuite. Spre exemplu, partenerii Cisco si IBM ofera acces liber la Cisco Webex, o solutie de videoconferinta integrata in platforma, si suport dedicat cadrelor didactice pentru utilizarea platformei.My Koolio a oferit acces gratuit la materiale educationale validate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si toti clientii Vodafone au in acest moment internet gratuit pentru ultilizarea platformelor www.scoaladinvaliza.ro, www.mykoolio.com si www.webex.com.Fundatia Vodafone Romania pune accent si pe educatia non-formala si a incheiat un parteneriat cu Logiscool Romania prin care 50 dintre elevii din zona rurala participa in perioada aceasta, timp de patru luni, la cursuri de programare online oferite gratuit de partener.este o organizatie neguvernamentala romaneasca, cu statut caritabil, distincta si independenta de operatiunile comerciale ale companiei, infiintata in 1998.In cei peste 20 de ani de activitate, Fundatia Vodafone Romania a finantat 1.168 de programe derulate de 765 de ONG-uri din intreaga tara, in domeniile sanatatii, educatiei, serviciilor sociale.Proiectele au avut peste 3 milioane de beneficiari - copii, tineri, varstnici, persoane defavorizate fizic, social sau economic. Pana in prezent, Fundatia Vodafone Romania a investit 31 de milioane de euro in proiecte desfasurate de organizatiile non-profit partenere. Mai multe detalii despre programele fundatiei sunt disponibile pe www.fundatia-vodafone.ro, http://jurnaldebine.fundatiavodafone.ro/ si www.facebook.com/fundatiavodafone face parte din parteneriatul World Vision International, prezent in aproape 100 de tari din intreaga lume. World Vision Romania este o fundatie care desfasoara programe de interventie umanitara de urgenta, dezvoltare si advocacy, punand in centrul activitatii sale bunastarea copilului.Fundatia se concentreaza asupra muncii cu copiii, familiile si comunitatile, in scopul depasirii saraciei si nedreptatii. Inspirata de valorile crestine, fundatia lucreaza cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasa, etnie sau gen.In aproape 30 de ani de prezenta in Romania, fundatia a ajutat peste 500.000 de copii si adulti, in 400 de comunitati din 8 judete.Mai multe detalii despre fundatie: www.worldvision.ro, www.facebook.com/WorldVisionRomania , blog.worldvision.ro/.