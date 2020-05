Spitalul de boli infectioase din Constanta a primit un robot de dezinfectie cu lumina UVC

Ziare.

Fundatia Comunitara Bucuresti, Bucharest Robots si Asociatia Suport si-au oferit sprijinul pentru identificarea unei astfel de solutii prin care comunitatea a putut contribui la protejarea vietii medicilor care lucreaza in linia intai in lupta cu COVID - 19, in cadrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta.Tehnologia robotului este eficienta in combaterea bacteriilor, virusurilor, fungilor si a altor patogeni.Robotul care foloseste spectrul de lumina UVC este complet autonom, functioneaza fara interventie umana si poate dezinfecta singur mai multe saloane sau sali de operatii, avand o productivitate mult mai mare si protejand astfel personalul medical din spitale.Solutia aceasta este folosita in peste 50 de tari, iar in Romania in cadrul Spitalului Modular COVID-19 al Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals, Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Spitalul de Boli Infectioase Brasov, dar si de agenti economici.Pentru informatii suplimentare, puteti contacta: